La suite du film Détective Pikachu toujours en préparation

Pokémon au cinéma ce n'est pas que des films d'animation, ce sont aussi un film en prise de vues réelles avec Pokémon : Détective Pikachu. Le film, sorti en salles en 2019, s'inspirait du jeu Nintendo 3DS Détective Pikachu.Beau succès critique et commercial, une suite du film est rapidement annoncée en 2019 mais depuis, le film n'apparait sur aucun planning officiel du studio Legendary Pictures. En 2021, l'acteur Justice Smith qui incarne le personnage principal, Tim Goodman, déclare que le film Détective Pikachu 2 n'est plus un sujet, même si il espère qu'il se fera quand même un jour.Panique dans la sphère des Pokéfans qui sont également toujours dans l'attente des nouvelles du jeu vidéo Pokémon Détective Pikachu 2 annoncé il y a déjà de nombreuses années.Mais aujourd'hui, ils peuvent se rassurer : Legendary Pictures a déclaré que la suite du film était toujours "en cours de développement" et même si il n'est pas possible d'avoir une date de tournage pour le moment, le studio ne semble pas avoir tourné la page.Pas sûr que le film se fasse forcément avec la même équipe que le film original derrière la caméra mais il est probable que si le film se concrétise, Ryan Reynolds sera partant pour reprendre le rôle du fameux Détective Pikachu !Source : Polygon