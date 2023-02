Nintendo remporte une Class Action sur le Joy-con Drift

Depuis quelques années, la justice américaine est saisie au sujet du Joy-con drift , un problème technique qui nécessite une réparation voire un remplacement du Joy-con concerné par ce mouvement permanent vers la droite même quand on ne touche pas son stick.A plus de 70€ la nouvelle paire de Joy-con, les consommateurs ont rapidement exprimé leur mécontentement, certains allant même en justice, et faisant assez de bruit pour inciter Nintendo à proposer une réparation gratuite aux joueurs en faisant la demande via son SAV . Cette politique commerciale est en soi une victoire pour le consommateur, mais la justice américaine a donc par ailleurs été saisie par plusieurs collectifs de citoyens dans des Class actions, dont l'une appelée "Sanchez et. al. v. Nintendo of America" qui est l'objet de cette news aujourd'hui en raison du jugement qui vient d'être rendu en faveur de Big N :L'année dernière, la procédure avait déjà pris du plomb dans l'aile dans la mesure où deux plaignantes avaient été exclues de la plainte tout en poursuivant les investigations "pour savoir si des enfants pouvaient attaquer" Nintendo en justice... On sort donc du cadre du problème technique pour un pur contexte juridique.Or, ce contexte juridique est important : en novembre dernier, rappelle Nintendo Everything, un juge californien avait déjà rendu un jugement en faveur de Nintendo : les propriétaires de la console sont en fait les parents qui ont acheté la console pour leurs enfants, et de fait les enfants ne peuvent pas attaquer Nintendo concernant la panne de leur manette.L'affaire du Joy-con drift n'est pas terminée pour autant : deux autres procès comme ce cas à Seattle depuis 2020 sont en cours d'instruction, avec plus d'une quarantaine de plaignants dans ces dossiers. En Europe, plusieurs associations de défense des consommateurs ont saisi le Bureau Européen des Unions de consommateurs , le dossier est toujours en cours.Nintendo a certes un peu tardé au démarrage, mais le Joy-con drift est maintenant un faux problème avec une excellente prise en charge du problème par le service technique. En 2020, le président de Nintendo avait présenté des excuses pour les problèmes rencontrés par les consommateurs et l'entreprise a aussi indiqué qu'elle continuait à améliorer les manettes.Le jugement rendu en faveur de Nintendo peut-être lu sur le site américain de la Justice Source : Nintendo Everything