Les frères Mario s'offrent un site pour promouvoir leurs services

LOL AMAZING Ad for Mario Plumbing in the Super Mario Bros. Movie!!! 02/12/2023

Attendons-nous, d'ici le 5 avril prochain, à ce que Universal, Nintendo et Illumination mettent les petits plats dans les grands pour promouvoir le film d'animation Super Mario Bros le Film. Et ce week-end, une vraie fausse publicité est apparue dans laquelle une société de plomberie promeut ses services : Super Mario Bros. Plumbing :Et si on vous parle d'une vidéo pour évoquer ensuite un site Internet, c'est parce que le faux clip publicitaire des plombiers de Brooklin Mario nous propose à la fin un site Internet : https://www.smbplumbing.com Ce site est bien édité par les sociétés impliquées dans le film d'animation, et recèle quelques surprises : en cliquant ici ou là, vous pourrez entendre des sons caractéristiques des jeux Mario (le départ de Mario Kart) voire même de l'univers Nintendo (le simili-jingle de la GameCube).Et si vous trouvez le lien qui mène vers la page d'erreur 404, vous pourrez entendre le son des tuyaux que les frères Mario emprunteront pour passer d'un monde à l'autre. Eh oui, il sera toujours question de passage d'une dimension à une autre dans ce film d'animation, comme ce fut déjà le cas en 1993 dans le premier film Super Mario Bros !A découvrir : les affiches additionnelles du film Super Mario Bros