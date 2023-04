Quelques brèves autour du film Super Mario Bros : drones, jouets, acteur bosseur et compositeur oublié

The Super Mario Bros Movie - "Drone light show over Santa Monica Pier!" 04/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Jouets Jakks Pacific Super Mario Bros Le Film 05/04/2023



















Keegan-Michael Key Reveals How He Perfected His Super Mario Bros. Toad Impersonation (Extended) 04/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

I was really looking forward to see my name in the credits for the DK Rap, but alas as expected it's not there ........ fml — Grant Kirkhope (@grantkirkhope) April 5, 2023

Vos fils d'actualité vont être débordés de news concernant Super Mario Bros Le Film, le film d'animation des studios Illumination qui sort en salles ce mercredi 5 avril 2023. On se prépare pour aller assister à une des premières séances de ce côté-ci du clavier, et on voulait partager deux ou trois infos glanées sur le Net ces dernières heures au sujet du film.Pour commencer, voici un spectacle de drones qui promeut la sortie du film vu sur GoNintendo : les shows de drones sont toujours spectaculaires, et celui-ci ne déroge pas à la règle même si la qualité de l'image laisse un peu désirer (mais sans cela, on n'aurait pas su qu'une telle opération marketing avait eu lieu à Los Angeles pour promouvoir le film) :Ce spectacle ne se contente pas du logo du film, vous allez aussi pouvoir admirer les dessins du bloc point d'interrogation, du tuyau, de Mario qui sort de ce tuyau puis qui frappe le bloc, Bowser, etc.Ensuite, vous allez sans doute apercevoir de nombreux produits dérivés dans les magasins à partir de cette semaine. On a évoqué sur PN les (très chers) produits Lush, les bonbons Haribo, les t-shirts Uniqlo, puis dans le passé l'arrivée de jouets Super Mario Le Film. Ceux-ci ont commencé à arriver dans les magasins, et Jakks Pacific n'a pas lésiné sur les références pour accompagner la sortie du film et envahir les rayons des magasins de jouets. NintendoWorldReport a pu tester la gamme de jouets, découvrant un Bowser qui crache de la fumée (spoiler alert : c'est de la vapeur d'eau !), des figurines plutôt proches de la représentation des personnages du film, et même une petite maison pliable avec des figurines dans le style Polly Pocket. Des véhicules sont aussi proposés, comme Toad dans son quad, Mario sur son kart, Koopa et Peach à moto.Autre petite actualité du matin, la déclaration de Keegan-Michael Key qui comme nous le signale GoNintendo a semble-t-il un peu cherché sa voix pour le personnage de Toad. Il nous explique tout ça dans cette vidéo extraite de l'émission The Tonight Show with Jimmy Fallon :On termine cette vague avec un potentiel oubli : Grant Kirkhope n'est semble-t-il pas cité au générique du film Super Mario Bros, c'est pourtant lui qui a composé le rap de Donkey Kong que l'on a pu évoquer sur PN ces derniers jours. Au générique, vous constaterez que la musique est simplement attribuée à Donkey Kong 64. Via GoNintendo , on a pu voir la déception de Grant dans un de ses tweets :Super Mario Bros Le FIlm sort ce mercredi 5 avril 2023 dans toutes les salles de France, d'Europe et un peu du monde !