Kingdom Eighties arrivera en 2023

Galerie images 05/04/2023

Kingdom Eighties | Gameplay Teaser And Console Announcement 04/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après les géniaux Kingdom New lands et Two Crown, l’éditeur suèdois rempilera cette année avec un nouveau bébé, nommé Kingdom Eighties.On change de ton et d’ambiance. La licence embraye dans un décor des années 80. On reconnaît l’inspiration de Spielberg avec ces jeunes en vélo et un petit être sur le guidon. Vous pouvez l’apercevoir dans le trailer ci-dessous.Du côté du gameplay, on nous promet de retrouver nos marques pour les habitués des Kingdom. Pour les nouveaux venus, on vous rassure c’est très simple à prendre en main. On se balade de droite à gauche, on construit sa cité le jour et on survit contre des monstres le soir.Vous pourrez aussi partager le plaisir à plusieurs comme dans Two Crown et visiblement jusqu’à 4 d’après le trailer. Reste à savoir maintenant si cette possibilité se fera en ligne et/ou en local.D’autres nouveautés sont au programme mais on en saura plus au cours de l’année !