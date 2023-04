Rumeur : les émulateurs interdits sur les Xbox pour ne pas froisser Nintendo

Si Microsoft et Nintendo demeurent des concurrents sur le marché mondial des jeux vidéo, les deux constructeurs ont appris à mettre de côté leurs différents pour le bien des joueurs... et leur business évidemment.Après l'arrivée de jeux édités par Microsoft comme Ori ou Cuphead, c'est contre Sony que Nintendo et Microsoft ont fait la paire avec l'annonce d'un partenariat promettant le retour de la franchise Call of Duty sur Nintendo Switch dans le cas où Microsoft parviendrait à acquérir Activision.Aujourd'hui, difficile de prédire à quel point les relations entre le mastodonte américain et le constructeur japonais se sont réchauffées : verrons-nous un jour arriver le service Xbox Cloud Gaming sur la Nintendo Switch ? Rien est moins sûr mais une nouvelle preuve d'affectation est apparue ces derniers jours.Microsoft a désactivé sur les Xbox Series X/S vendues au grand public les émulateurs auparavant accessibles. Ces émulateurs, qui concernaient notamment des consoles Nintendo, permettaient de jouer à des jeux issues d'anciennes consoles de jeu. Les consoles étant particulièrement puissantes, la qualité de ces émulateurs faisaient évidemment des heureux.La raison invoquée n'a pas été donnée officiellement mais dans un e-mail rendu public, la team Xbox QA précise que cette désactivation (uniquement pour les consoles "commerciales") est "due à des problèmes de légalité avec Nintendo". Le message continue en rappelant que "l'émulation n'est pas illégale" mais "qu'elle peut être utilisée pour jouer à des jeux de consoles encore sous protection du copyright et sans accord de Nintendo ou de ses associés". Autant dire que Xbox a du recevoir un petit courrier de l'équipe juridique de Nintendo à ce sujet.Le mail se termine en précisant que la team en charge du sujet de l'émulation continue à chercher des solutions légales et sûres pour permettre l'émulation au grand public mais que cela pourra prendre du temps.Microsoft a réagi à cet email en démentant un conflit juridique avec qui que ce soit. Dans un message transmis à IGN , Microsoft précise que cette désactivation correspond "à un alignement d'une politique commune à toutes ses boutiques en ligne qui interdit la vente de logiciels permettant d'émuler des consoles de jeu". Une règle effectivement écrite dans les conditions d'utilisation de la boutique en ligne de Microsoft.En attendant, les fans de consoles rétro Nintendo peuvent se tourner vers le service Nintendo Switch Online pour profiter de l'émulation des plus grands titres Nintendo des années 80 et 90.