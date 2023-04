Iam8bit annonce les précos ce 7 avril des vinyles, CD et cassettes de la bande originale de Super Mario Bros Le Film

The Super Mario Bros. Movie 2xLP Vinyl Soundtrack (édition exclusive iam8bit)

Coloris exclusif iam8bit -- Vinyle 2xLP rose et jaune

Musique du film Super Mario Bros.

Inclut une chanson sans doute attendue par ceux qui ont vu le film (pas de spoil ici !)

Musique composée par Brian Tyler

Thèmes Nintendo originaux de Koji Kondo

Livraison au troisième trimestre 2023

Prix : 42.99$

The Super Mario Bros. Movie 2xLP Vinyl Soundtrack (Retail Edition)

Édition de détail 2xLP sur vinyle rouge et vert

Musique du film Super Mario Bros.

Inclut une chanson sans doute attendue par ceux qui ont vu le film (pas de spoil ici !)

Musique composée par Brian Tyler

Thèmes Nintendo originaux de Koji Kondo

Livraison au troisième trimestre 2023

Prix : 42.99$

Le film Super Mario Bros. en vinyle de 7 pouces (45T)

Exclusivité iam8bit - non vendu en magasin

Single 7" sur vinyle noir audiophile

Avec deux titres attendus des fans qui ont vu le film (pas de spoiler ici !)

Pochette découpée de qualité supérieure

Musique de Jack Black et Ali Dee

Livraison au troisième trimestre 2023

Prix : 12.99$



Bande originale du film Super Mario Bros.

Collection de 2 CD

Emballage de qualité supérieure à 4 panneaux

Musique du film Super Mario Bros.

Inclut une chanson sans doute attendue par ceux qui ont vu le film (pas de spoil ici !)

Musique composée par Brian Tyler

Thèmes Nintendo originaux de Koji Kondo

Livraison au troisième trimestre 2023

Prix : 19.99$



Bande originale du film Super Mario Bros.

Exclusivité iam8bit - non vendue en magasin

Cassette rouge ou verte (aléatoire)

Musique du film Super Mario Bros.

Inclut une chanson sans doute attendue par ceux qui ont vu le film (pas de spoil ici !)

Musique composée par Brian Tyler

Thèmes Nintendo originaux de Koji Kondo

Livraison au 3e trimestre 2023

Prix : 19.99$

La société américaine iam8bit est spécialisée dans l'édition de bandes originales de jeux vidéo. Acteur pionnier de la renaissance du vinyle, iam8bit a collaboré avec de nombreux studios et éditeurs pour proposer des éditions de qualité. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Nintendo et Illumination ont confié la réalisation de la bande originale du film Super Mario Bros à la firme !Ce vendredi 7 avril 2023 à 9h heure locale - il sera donc 18h en France, iam8bit ouvrira les précommandes des 4 références de produits imaginées pour accompagner la sortie du film :- un double vinyle "The Super Mario Bros Movie 2xLP"- une cassette (vous avez bien lu !)- Le CD de la bande originale du film- Un vinyle "Bowser" intitulé The Super Mario Bros Movie 7"Voici le détail de ce que contiendra chacune de ces références. Notez qu'aucune ne sera disponible dans le commerce avant longtemps : ces références ne sortiront d'ailleurs qu'au 3e trimestre 2023...Pour précommander les produits qui vous intéressent, rendez-vous sur 1am8bit.com dès 18h ce vendredi 7 avril 2023. N'hésitez pas à venir nous raconter sur notre Discord si vous avez réussi à commander le produit de vos rêves. On reconnait ici que le vinyle avec son artwork reconnaissable du film a l'air bien sympa, mais que le CD de la BO nous satisferait grandement à lui seul !