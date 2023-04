Le Shmup Hyper-5 arrive sur Switch le 12 avril 2023

On reste dans le parfait hommage des classiques des années 90, avec un vaisseau éclaireur du nom d’Hyper-5 qui détecte une balise de détresse et se rend sur les lieux pour comprendre ce qui se passe. Vous l’aurez compris, vous ne serez pas accueilli avec des fleurs lors de votre approche avec la planète 4GDT et il va falloir user de tout votre armement pour survivre, le tout enrobé dans un shoot à défilement latéral, en abattant les vagues ennemies les unes après les autres.





Au niveau gameplay, vous allez combattre dans cinq environnements, aériens, terrestres ou sous-marins, chacun proposant des adversaires différenciés et bien évidemment s’achevant par un combat contre un boss, du genre bien gros à l’écran. L’éditeur évoque une quarantaine d’adversaires différents répartis sur l’ensemble du jeu, hors boss. Cela explose dans tous les sens, le travail au niveau des lumières semble de qualité et il y a de la variété ! De petites scénettes animées ponctuent régulièrement votre progression dans chaque zone et viennent renforcer vos victoires contre certains boss ou confirmer votre trépas et donc votre échec. Le développeur a pioché le meilleur dans l’ensemble des références anciennes pour nous apporter une sorte de best-of visuel, avec du tir vitaminé. Ici pas de graphismes 8 ou 16 bits mais du polygonal 3D, certains passages semblant très beaux visuellement. Seul hic au premier coup d’œil, on sent tout de même un petit downgrade sur les images pour la version Switch, avec un effet de flou dans l’arrière-plan, à voir si cela est vraiment gênant dans le feu de l’action.



On retrouve la classique barre de santé qui vous indiquera comment vous encaissez chaque choc, vous récupérez un bonus en éliminant une vague complète d’ennemis. Attention cependant, pour obtenir de nouvelles armes et autres améliorations, il faut terminer certaines tâches et accomplir divers défis. Une progression qui apporte un peu de sang neuf. Cela peut varier entre abattre un certain nombre d’ennemis, terminer un niveau sans utiliser le moindre tir ou collecter un nombre précis de bonus. Voilà de quoi réjouir les fans de la prise de risque, les pros du maniement du stick, les amateurs souhaitant terminer un jeu à 100%. En relevant toutes les possibilités qui s’offre à vous, vous devriez pouvoir mettre la main sur une vingtaine de systèmes d’armes différents, à récupérer en vous rendant à l’armurerie pour acheter votre nouvelle arme et équiper votre vaisseau.



Au niveau des améliorations, cela va jouer sur votre puissance de feu et votre rapidité de tir, votre vitesse de déplacement, la puissance de vos boucliers protecteurs etc… Et c’est un aspect non négligeable car au départ, votre vaisseau est clairement non taillé pour le combat. Autant dire que vos premières prises de contact avec le jeu risque d’être courtes et qu’il faudra suer un peu pour améliorer votre puissance générale pour vous sentir un peu plus à l’aise et mieux profiter des décors et de l’action. Bref, un petit côté roguelite à prendre en compte, qui le différencie de certains shmups plus classiques. A voir si cette mécanique vous convient mais le challenge visuel se mérite.



A retenir :

- Testez vos talents dans des missions Contre la montre bonus !





Jeu en solo (normal vous êtes un éclaireur en patrouille et seul à passer par là lorsque la balise s'est déclenchée), affichage du texte en anglais uniquement, taille du jeu aux alentours de 1,3 Go.



- Décollez pour une expérience inspirée des classiques du genre !- Profitez d’une action trépidante tout au long de 5 niveaux uniques.- Configurez votre équipement et améliorez vos armes- Sélectionnez entre des styles de jeu de Progression et Précision.- Partez à l’assaut des classements en ligne dans le mode Arcade.