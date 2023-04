The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : Nintendo à la chasse aux leakers !

Dans un peu plus d'un mois et demi, Link sera de retour avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le jeu, le plus attendu de l'année 2023 pour la Switch, est resté très discret sur son contenu.Cependant, une personne est parvenue en février à mettre la main sur le précieux artbook qui sera inclus dans l'édition collector du jeu... et en a publié des photos sur Internet. De quoi dévoiler quelques éléments du jeu en avant-première... et surtout avant que Nintendo n'officialise cela lui-même !De quoi mettre en colère la firme japonaise qui a décidé de riposter en demandant à Discord de dévoiler l'identité du leaker portant le pseudo "Julien#2743". Dans une assignation transmise à la court de la justice californienne, NIntendo demande à Discord de lui transmettre les éléments parmi lesquels "le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'utilisateur Julien#2743, responsable de la divulgation des éléments contrefaits".A voir si la demande de Nintendo aboutira. Déjà en 2019, Nintendo avait poursuivi un leaker de Pokémon Epée et Bouclier. Le leaker, qui travaillait dans l'usine chargée d'imprimer le guide officiel, a reconnu les faits et a trouvé un accord avec The Pokémon Company pour arrêter les poursuites et devoir "seulement" régler 150 000 dollars à l'entreprise. Cela fait beaucoup pour un leak !Source : Kotaku