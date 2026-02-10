Super Mario Galaxy Le Film : 372,5 millions de dollars pour son premier week-end confirment un carton galactique
Le film d'animation Super Mario Galaxy de Nintendo et Illumination explose les pronostics avec 190,1 millions de dollars aux États-Unis sur cinq jours et, plus proche de nous, plus d'un million de billets vendus en France.News
- 190,1 millions de dollars aux USA sur cinq jours (130,9 millions sur le week-end de trois jours), dépassant les prévisions de l'industrie
- 372,5 millions de dollars de recettes mondiales pour le premier week-end, au même niveau que les 375 millions de dollars du premier film en 2023
- 2e plus grand lancement sur un week-end de Pâques de l'histoire, derrière le premier film Mario
- 3e meilleur lancement de tous les temps pour un film d'animation
- Plus d'un million de tickets vendus en France, 5e marché mondial du film
On avait laissé Super Mario Galaxy Le Film sur un démarrage en trombe de 68 millions de dollars dès son premier jour dans le monde. Le verdict du week-end de lancement est désormais tombé, et les chiffres donnent autant le vertige qu'une propulsion de Mario depuis une étoile de lancement.
190 millions aux États-Unis, les pronostics pulvérisésSur les cinq premiers jours d'exploitation, depuis mercredi jusqu'à hier dimanche, Super Mario Galaxy Le Film a engrangé 190,1 millions de dollars dans les seuls cinémas nord-américains, soit le plus grand lancement de l'année 2026, loin devant l'adaptation cinéma de Projet Hail Mary et ses 80,5M$. Le week-end stricto sensu (vendredi-dimanche) s'établit à 130,9 millions de dollars.
La comparaison avec Le Film Super Mario Bros. s'impose évidemment : le premier film avait réalisé 204,6 millions de dollars sur cinq jours et 146,4 millions de dollars sur trois jours en 2023. Super Mario Galaxy Le Film fait légèrement moins bien sur les deux métriques, mais il se place tout de même en 2e position historique pour un week-end de Pâques, et en 3e position de tous les temps pour un film d'animation... derrière Le Film Super Mario Bros. et Zootopie 2 avec 158,8 millions de dollars.
Carton pour #SuperMarioGalaxy qui cumule 372,5 millions de dollars de recettes Monde au terme de son 1er week-end, dont 190,1 millions de dollars aux US et 13 millions de dollars en France (5e marché mondial du film). C’est au même niveau que #SuperMarioGalaxyBros (375,6 millions de dollars en 2023). cc @UniversalFR pic.twitter.com/BCzTIbhDZZ— Le Box-Office des films en France et dans le Monde (@boxofficefr) April 5, 2026
Sur le seul critère du week-end de 3 jours, il dépasse La Reine des Neiges 2 et son 130,2 millions de dollars. On n'a pas fini de comparer tous ces films d'animation entre eux dans les semaines qui viennent, surtout si le succès commercial de Mario Galaxy se confirme. Et au delà du cinéma, on est aussi curieux de l'impact de la popularité du film dans les ventes de jeux Mario : Nintendo Switch Online s'est déjà mis aux couleurs de Mario Galaxy, et l'eShop rappelle que Mario attend ses fans avec impatience !
Un succès mondial, la France en embuscadeÀ l'international, le film a collecté 182,4 millions de dollars dans 78 marchés, pour un total mondial de 372,5 millions de dollars. Le film est au coude-à-coude avec les 375 millions de dollars mondiaux du premier film à la même époque. Pour un budget de production estimé à 110 millions de dollars, le retour sur investissement s'annonce très confortable pour Nintendo et Illumination !
Un bilan qui rassure… et qui donne envie d'y retournerOn avait pu voir dès mardi dernier que les avis de la presse cinéma n'avaient pas été aussi enthousiastes qu'espéré, mais le public, lui, a répondu présent massivement. C'est finalement la seule chose qui compte vraiment pour la suite de la franchise au cinéma... et pour les chances d'un troisième épisode.
On attend les chiffres de la semaine complète avec impatience, et on est curieux de voir si une fois le rouleau compresseur de la campagne marketing de la sortie du film passé, le public continue à se ruer dans les salles obscures pour voir ce second opus.
A lire aussi : notre avis sur Super Mario Galaxy Le Film
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Sources : De nombreux tweets ^^ et My Nintendo News (jeudi, vendredi, week-end)
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