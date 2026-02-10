Super Mario Galaxy Le Film : 372,5 millions de dollars pour son premier week-end confirment un carton galactique

Carton pour #SuperMarioGalaxy qui cumule 372,5 millions de dollars de recettes Monde au terme de son 1er week-end, dont 190,1 millions de dollars aux US et 13 millions de dollars en France (5e marché mondial du film). C’est au même niveau que #SuperMarioGalaxyBros (375,6 millions de dollars en 2023). cc @UniversalFR pic.twitter.com/BCzTIbhDZZ