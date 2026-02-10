Brian Tyler a composé la BO de Mario Galaxy depuis un lit d'hôpital
Il n'a rien dit à personne. Pendant que l'équipe du film avançait, Brian Tyler écrivait en secret depuis une chambre d'hôpital, refusant de lâcher la partition.News
- Brian Tyler a composé une partie des thèmes principaux du film depuis un lit d'hôpital, à l'insu de toute l'équipe
- La bande originale intègre plus de 300 références aux jeux Mario, toujours au service de la narration
- Nintendo lui accorde une confiance totale : Koji Kondo lui-même lui a demandé de "faire son truc"
- Tyler a écrit la partition comme une œuvre unique et continue, pas scène par scène
On savait que Brian Tyler était un compositeur méticuleux. On ignorait qu'il était aussi capable de bosser depuis un lit d'hôpital sans en souffler mot à personne ! C'est le secret qu'il vient de révéler en exclusivité à Men's Journal (voir source) : pendant la composition de la bande originale du film Super Mario Galaxy, il a continué à écrire en cachette depuis une chambre d'hôpital, refusant de laisser tomber la production ou les fans.
Heureux de voir sa musique caracoler en tête des services de streaming musical, Brian a partagé une vidéo d'un enregistrement sur son compte Twitter :
Thank you all for making this the #1 soundtrack and the #1 movie! Available now: https://t.co/WjxyoCBOse #supermariogalaxy #supermariomovie #drumming pic.twitter.com/hS41cgv0Q8— Brian Tyler (@BrianTylerMusic) April 5, 2026
Plus de 300 références, et aucune pour le simple plaisir d'en mettreBrian Tyler a intégré plus de 300 clins d'œil aux jeux Mario dans ses partitions, mais il insiste sur un point : aucun n'est là pour faire joli. Chaque référence s'inscrit dans la musique de manière aussi fluide que naturelle, répondant aux thèmes originaux plutôt que de les interrompre.
Il décrit un système de questions-réponses entre les cordes qui portent son thème principal et les bois qui glissent discrètement une mélodie d'un jeu classique, audible seulement pour qui la connaît. Pour les autres, la musique reste simplement douce et agréable à l'oreille.
Pour organiser tout ça, il a construit ce qu'il appelle lui-même une grille "absurde", qu'il compare à une scène d'A Beautiful Mind : des tableaux, des flèches, des gammes, des compatibilités harmoniques entre ses thèmes originaux et les mélodies des jeux. Un travail de compositeur autant que de mathématicien.
Des thèmes neufs que les fans confondent déjà avec les originauxCe qui est fascinant dans l'interview, c'est la manière dont ses créations pour le premier film se sont déjà intégrées à la mémoire collective. Des enfants l'abordent en lui chantant "son" thème de Princess Peach en croyant que ça vient d'un jeu.
Le thème principal du film Super Mario Bros. est de lui, mais il sonne déjà comme s'il avait toujours existé. Bon, c'est une question de point de vue : le patrimoine de Koji Kondo est si riche qu'à l'écoute de la BO on a parfois l'impression qu'il ne s'agit que d'un super mix, mais c'est une position difficile pour un compositeur de devoir prendre en compte un tel héritage.
Pour ce deuxième film, il a ajouté des thèmes entièrement nouveaux pour Harmonie, Yoshi et Bowser Jr., chacun avec une "couleur" musicale propre : jazzy et funky pour Yoshi, empreint d'une certaine mélancolie familiale pour Harmonie, malicieux et touchant pour Bowser Jr.
La confiance de Nintendo et de Koji KondoTyler entretient une relation de longue date avec les équipes Nintendo et Koji Kondo, le compositeur historique de Mario. Après le premier film, Kondo lui a simplement dit : "Tu connais tout ça, fais comme tu le sens." Tyler envoie ses listes de références, reçoit quelques suggestions ponctuelles, et c'est tout. Nintendo a mis le film et l'expérience spectateur au centre, et lui a fait confiance pour que la musique serve cette priorité, pas l'inverse.
Il confie dans l'interview qu'il écrit toujours sa partition de bout en bout comme une œuvre continue, pas scène par scène, pour que chaque moment s'enchaîne naturellement au suivant. L'orchestre est complet (cordes, cuivres, bois, chœur), auquel il ajoute lui-même une cinquantaine d'instruments selon les besoins : oud (un instrument du Moyen-Orient au son chaud, rond et résonant), guitare flamenco, guitare métal, basse, et même des sonorités 8 bits pour les clins d'œil rétro.
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Source : Men's Journal
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