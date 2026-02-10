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Pokémon Version Rouge Feu & Pokémon Version Vert Feuille Disponible sur Switch depuis le 27/02/2026
Test de Pokémon Version Rouge Feu & Pokémon Version Vert Feuille (Switch)

Test de Pokémon Version Rouge Feu : retour de flamme à Kanto !

La première génération des Pokémon fête son 30e anniversaire sur Nintendo Switch par l'intermédiaire des ressorties des jeux Game Boy Advance, Pokémon Version Rouge Feu & Pokémon Version Vert Feuille. Un portage fidèle mais minimaliste : faut-il craquer ?

Test
22 ans après leur sortie sur Game Boy Advance, Pokémon Version Rouge Feu & Pokémon Version Vert Feuille reviennent sur Nintendo Switch via une sortie sur l'eShop des deux jeux d'origine. Alors, simple coup de nostalgie ou véritable bonne idée ? On enfile notre casquette de dresseur et on fonce sur la Route 1 pour débuter, une énième fois, notre quête pour devenir le meilleur dresseur !

30 bougies et beaucoup de nostalgie

La saga Pokémon fête en 2026 son 30e anniversaire et pour l'occasion, Nintendo et The Pokémon Company ont multiplié les sortis de jeux Pokémon ces dernières semaines : Pokémon Pokopia mais aussi Pokémon Champions et le retour de Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres sur le service de jeux GameCube pour les abonnés au Nintendo Switch Online.
Mais ce n'est pas tout ! Nintendo a aussi fait le choix de la nostalgie en ressortant Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pas de remake flambant neuf, pas de refonte graphique comme dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Évoli comme en 2018. Cette fois-ci, il s'agit ici d'un portage fidèle des versions Game Boy Advance de 2004, elles-mêmes des remakes des mythiques Pokémon Rouge et Bleu.

Kanto, comme au premier jour (ou presque !)

Nous pouvons le dire clairement dès à présent : si vous avez déjà parcouru Kanto sur Game Boy Advance avec les jeux d'origine, vous êtes en terrain connu. On retrouve exactement le même jeu qu'il y a 22 ans, avec ses qualités intactes. Et quelles qualités !
Rouge Feu et Vert Feuille restent un modèle de game design dans l'univers Pokémon, déjà bien accompli par les jeux d'origine sortis en 1996. La région de Kanto est remarquablement bien conçue avec, nous l'avions oublié, un monde qui se dévoile de manière semi-ouverte où le joueur est amené à revenir à plusieurs reprises sur d'anciennes zones, une fois les fameux badges obtenus, permettant d'utiliser des capacités essentielles à l'exploration.

Un rythme plus lent, une part de stratégie plus importante

Evidemment, le sentiment de tunnel est aussi présent par moment, notamment sur le début de l'aventure. A cela s'ajoute un rythme plus lent que dans les jeux récents : ici le Multi Exp. est essentiel si vous souhaitez faire progresser plusieurs Pokémon de votre équipe en même temps mais vous ne l'obtenez pas immédiatement et cela vous oblige à grinder davantage et notamment à entraîner chaque membre de votre équipe individuellement.

C'est justement ce qui fait le sel de cette aventure : on s'attache davantage à chacun de ses Pokémon, on réfléchit à la composition de son équipe, on anticipe les combats d'arène avec une vraie stratégie. C'est du Pokémon à l'ancienne, et ça fait un bien fou à l'heure des jeux aseptisés pour les rendre accessible à la masse du grand public.
Stratégiquement parlant toujours, les fans se souviennent peut être que Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sont sortis avant la séparation des attaques physiques et spéciales. A l'époque, c'est le type de l'attaque qui définit si elle est physique ou spéciale. L'occasion de revoir tout ce que vous pensiez connaître sur la stratégie des combats Pokémon.

Un jeu à l'ancienne sans échange en ligne

Sur ces portages, Nintendo a fait le minimum et c'est assez assumé par l'entreprise qui souhaitait proposer des jeux pratiquement tels que sortis en 2004. Ainsi, si il s'agit bien des jeux d'origine qui sont émulés sur la Switch, le jeu ne propose vraiment rien de plus en termes de cosmétiques. Le jeu se lance en s'adaptant à l'écran de la Switch sans moyen d'ajouter des filtres rétros sympa, qu'on a pourtant l'habitude de voir sur des collections de jeux rétro comme par exemple le récent Super Bomberman Collection.
Alors oui, les images rendent bien, les couleurs sont fidèles. Il n'y a que le texte qui rend tout de même un peu bizarre sur grand écran, mais c'est le cas de tous les jeux GBA sur TV, mais nous aurions quand même aimé un jeu dans une mouture un peu plus festive pour justement fêter ce 30e anniversaire.

Principale différence entre ces jeux GBA et les jeux GBA disponibles sur le Nintendo Switch Online : ici il n'y a pas de gestion des sauvegardes rapides. Il faut donc penser à sauvegarder à l'ancienne si vous ne voulez pas tout perdre de votre progression !

Le jeu est également "rétro" dans son approche du multijoueur puisque comme les jeux d'origine, il faudra passer par des échanges en local entre deux consoles Nintendo Switch si vous souhaitez compléter votre Pokédex. Le jeu ne dispose d'aucun mode de jeu en ligne... si ce n'est la promesse de l'arrivée prochaine d'une connexion avec le service Pokémon HOME, mais uniquement pour y déposer ses Pokémon capturés dans Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille.
C'est la vraie faiblesse de ces portages. La quête de la complétion du Pokédex se retrouve grandement compliquée et c'est fort dommage alors que l'adage "Attrapez-les tous !" reste la marque de fabrique des jeux Pokémon. Toute une partie de l'aventure risque donc d'être inaccessible pour une grande partie des joueurs qui n'ont soit pas deux consoles soit pas d'amis joueurs à proximité avec lesquels échanger.

Quelques bonnes surprises dans ce portage

Nous ne savons pas si c'est pou compenser cette absence de modes en ligne mais Nintendo a tout de même ajouté quelques petites nouveautés à ces jeux par rapport aux jeux d'origine sortis sur GBA.

Une fois la Ligue vaincue, le jeu débloque automatiquement les tickets d'événements spéciaux qui étaient autrefois distribués lors d'évènements : les tickets Aurora et Mystik font leur apparition dans votre sac et vous permettent d'accéder aux îles où vous retrouverez Ho-Oh, Lugia et Deoxys.
Quelques bugs iconiques de ces jeux ont aussi été corrigés, pour notre plus grand bonheur évidemment. Mais c'est bien parce que ces jeux ont malgré tout été revus même à la marge par rapport à leur version de 2004 qu'il est frustrant que Nintendo n'y ait pas ajouté des petites améliorations supplémentaires.
Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille disponibles sur Nintendo Switch ! ????????
Retrouvez la vidéo sur YouTube
16/20
Vendus individuellement 19,99 euros sur l'eShop, Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille propose une aventure d'une grande qualité, même 22 ans plus tard. Nintendo et The Pokémon Company ont fait le strict minimum pour ces ressortis vendus quand même à un prix élevé.

Oui, d'autres auraient vendus une compilation de 5 jeux rétros pour le même prix et nous regrettons cette approche qui rend ces jeux Pokémon exceptionnels. Malgré cela, il en reste pas moins que les deux jeux sont formidables et adaptés à un large public et d'une efficacité redoutable.

Que ce soit pou les nostalgiques de la GBA, ou les plus jeunes dresseurs curieux de découvrir les débuts de la saga Pokémon, nous recommandons de vivre cette expérience. En revanche, si vous espériez plus que ce que proposaient les jeux d'origine, passez votre chemin : ces portages jouent la carte de la fidélité absolue, pour le meilleur et pour le pire.
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16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

22 ans après leur sortie sur Game Boy Advance, Pokémon Version Rouge Feu & Pokémon Version Vert Feuille reviennent avec une version très, voire trop, fidèle aux jeux sortis en 2004. Pour autant, l'aventure dans son écrin d'origine reste d'une qualité exceptionnelle et elle mérite d'être vécue par les plus jeunes comme les joueurs nostalgiques, en attendant les autres jeux Pokémon GBA l'année prochaine ?

Jouabilité
Le gameplay n'a presque pas pris une ride : la boucle capturer/entraîner/combattre reste d'une efficacité redoutable malgré quelques rigidités d'époque comme les CS obligatoires
Durée de vie
L'aventure principale vous occupera facilement 25 à 35 heures, auxquelles s'ajoutent quelques contenus post game dont les évènements désormais accessibles à tous. En revanche, l'impossibilité de compléter le Pokédex National sans les versions Rubis / Saphir et Émeraude et l'absence d'échanges en ligne plafonnent sérieusement le contenu pour les complétistes solitaires.
Graphismes
Les visuels GBA ont gardé tout leur charme et s'affichent de manière nette et colorée, notamment en mode portable où le rendu est très convaincant. Le passage sur grand écran est moins flatteur et une absence totale d'options d'affichage qui laisse un goût d'inachevé.
Son
Les compositions de Junichi Masuda restent iconiques et n'ont rien perdu de leur charme. Aucun remasterisation n'a été apporté mais elles n'en avaient pas besoin pour continuer à faire leur effet vingt ans plus tard.
Intérêt
Ce portage s'adresse autant aux nostalgiques qui veulent retrouver le Pokémon de leur enfance sur une console moderne qu'aux jeunes dresseurs curieux de découvrir ce qui a fait la légende de la saga. Le prix de 20 € pour un portage aussi dépouillé peut freiner, mais la qualité intrinsèque du jeu et l'accès aux Pokémon événementiels en font malgré tout la version la plus accessible et la plus complète de ce classique intemporel.

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