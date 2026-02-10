Test de Pokémon Version Rouge Feu : retour de flamme à Kanto !

30 bougies et beaucoup de nostalgie

Kanto, comme au premier jour (ou presque !)

Un rythme plus lent, une part de stratégie plus importante

Un jeu à l'ancienne sans échange en ligne

Quelques bonnes surprises dans ce portage

Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille disponibles sur Nintendo Switch ! ???????? Retrouvez la vidéo sur YouTube

La saga Pokémon fête en 2026 son 30e anniversaire et pour l'occasion, Nintendo et The Pokémon Company ont multiplié les sortis de jeux Pokémon ces dernières semaines : Pokémon Pokopia mais aussi Pokémon Champions et le retour de Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres sur le service de jeux GameCube pour les abonnés au Nintendo Switch Online.Mais ce n'est pas tout ! Nintendo a aussi fait le choix de la nostalgie en ressortant Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pas de remake flambant neuf, pas de refonte graphique comme dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Évoli comme en 2018. Cette fois-ci, il s'agit ici d'un portage fidèle des versions Game Boy Advance de 2004, elles-mêmes des remakes des mythiques Pokémon Rouge et Bleu.Nous pouvons le dire clairement dès à présent : si vous avez déjà parcouru Kanto sur Game Boy Advance avec les jeux d'origine, vous êtes en terrain connu. On retrouve exactement le même jeu qu'il y a 22 ans, avec ses qualités intactes. Et quelles qualités !Rouge Feu et Vert Feuille restent un modèle de game design dans l'univers Pokémon, déjà bien accompli par les jeux d'origine sortis en 1996. La région de Kanto est remarquablement bien conçue avec, nous l'avions oublié, un monde qui se dévoile de manière semi-ouverte où le joueur est amené à revenir à plusieurs reprises sur d'anciennes zones, une fois les fameux badges obtenus, permettant d'utiliser des capacités essentielles à l'exploration.Evidemment, le sentiment de tunnel est aussi présent par moment, notamment sur le début de l'aventure. A cela s'ajoute un rythme plus lent que dans les jeux récents : ici le Multi Exp. est essentiel si vous souhaitez faire progresser plusieurs Pokémon de votre équipe en même temps mais vous ne l'obtenez pas immédiatement et cela vous oblige à grinder davantage et notamment à entraîner chaque membre de votre équipe individuellement.C'est justement ce qui fait le sel de cette aventure : on s'attache davantage à chacun de ses Pokémon, on réfléchit à la composition de son équipe, on anticipe les combats d'arène avec une vraie stratégie. C'est du Pokémon à l'ancienne, et ça fait un bien fou à l'heure des jeux aseptisés pour les rendre accessible à la masse du grand public.Stratégiquement parlant toujours, les fans se souviennent peut être que Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sont sortis avant la séparation des attaques physiques et spéciales. A l'époque, c'est le type de l'attaque qui définit si elle est physique ou spéciale. L'occasion de revoir tout ce que vous pensiez connaître sur la stratégie des combats Pokémon.Sur ces portages, Nintendo a fait le minimum et c'est assez assumé par l'entreprise qui souhaitait proposer des jeux pratiquement tels que sortis en 2004. Ainsi, si il s'agit bien des jeux d'origine qui sont émulés sur la Switch, le jeu ne propose vraiment rien de plus en termes de cosmétiques. Le jeu se lance en s'adaptant à l'écran de la Switch sans moyen d'ajouter des filtres rétros sympa, qu'on a pourtant l'habitude de voir sur des collections de jeux rétro comme par exemple le récent Super Bomberman Collection.Alors oui, les images rendent bien, les couleurs sont fidèles. Il n'y a que le texte qui rend tout de même un peu bizarre sur grand écran, mais c'est le cas de tous les jeux GBA sur TV, mais nous aurions quand même aimé un jeu dans une mouture un peu plus festive pour justement fêter ce 30e anniversaire.Principale différence entre ces jeux GBA et les jeux GBA disponibles sur le Nintendo Switch Online : ici il n'y a pas de gestion des sauvegardes rapides. Il faut donc penser à sauvegarder à l'ancienne si vous ne voulez pas tout perdre de votre progression !Le jeu est également "rétro" dans son approche du multijoueur puisque comme les jeux d'origine, il faudra passer par des échanges en local entre deux consoles Nintendo Switch si vous souhaitez compléter votre Pokédex. Le jeu ne dispose d'aucun mode de jeu en ligne... si ce n'est la promesse de l'arrivée prochaine d'une connexion avec le service Pokémon HOME, mais uniquement pour y déposer ses Pokémon capturés dans Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille.C'est la vraie faiblesse de ces portages. La quête de la complétion du Pokédex se retrouve grandement compliquée et c'est fort dommage alors que l'adage "Attrapez-les tous !" reste la marque de fabrique des jeux Pokémon. Toute une partie de l'aventure risque donc d'être inaccessible pour une grande partie des joueurs qui n'ont soit pas deux consoles soit pas d'amis joueurs à proximité avec lesquels échanger.Nous ne savons pas si c'est pou compenser cette absence de modes en ligne mais Nintendo a tout de même ajouté quelques petites nouveautés à ces jeux par rapport aux jeux d'origine sortis sur GBA.Une fois la Ligue vaincue, le jeu débloque automatiquement les tickets d'événements spéciaux qui étaient autrefois distribués lors d'évènements : les tickets Aurora et Mystik font leur apparition dans votre sac et vous permettent d'accéder aux îles où vous retrouverez Ho-Oh, Lugia et Deoxys.Quelques bugs iconiques de ces jeux ont aussi été corrigés, pour notre plus grand bonheur évidemment. Mais c'est bien parce que ces jeux ont malgré tout été revus même à la marge par rapport à leur version de 2004 qu'il est frustrant que Nintendo n'y ait pas ajouté des petites améliorations supplémentaires.