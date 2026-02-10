Test de Pokémon Version Rouge Feu : retour de flamme à Kanto !
La première génération des Pokémon fête son 30e anniversaire sur Nintendo Switch par l'intermédiaire des ressorties des jeux Game Boy Advance, Pokémon Version Rouge Feu & Pokémon Version Vert Feuille. Un portage fidèle mais minimaliste : faut-il craquer ?Test
30 bougies et beaucoup de nostalgieLa saga Pokémon fête en 2026 son 30e anniversaire et pour l'occasion, Nintendo et The Pokémon Company ont multiplié les sortis de jeux Pokémon ces dernières semaines : Pokémon Pokopia mais aussi Pokémon Champions et le retour de Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres sur le service de jeux GameCube pour les abonnés au Nintendo Switch Online.
Kanto, comme au premier jour (ou presque !)Nous pouvons le dire clairement dès à présent : si vous avez déjà parcouru Kanto sur Game Boy Advance avec les jeux d'origine, vous êtes en terrain connu. On retrouve exactement le même jeu qu'il y a 22 ans, avec ses qualités intactes. Et quelles qualités !
Un rythme plus lent, une part de stratégie plus importanteEvidemment, le sentiment de tunnel est aussi présent par moment, notamment sur le début de l'aventure. A cela s'ajoute un rythme plus lent que dans les jeux récents : ici le Multi Exp. est essentiel si vous souhaitez faire progresser plusieurs Pokémon de votre équipe en même temps mais vous ne l'obtenez pas immédiatement et cela vous oblige à grinder davantage et notamment à entraîner chaque membre de votre équipe individuellement.
C'est justement ce qui fait le sel de cette aventure : on s'attache davantage à chacun de ses Pokémon, on réfléchit à la composition de son équipe, on anticipe les combats d'arène avec une vraie stratégie. C'est du Pokémon à l'ancienne, et ça fait un bien fou à l'heure des jeux aseptisés pour les rendre accessible à la masse du grand public.
Un jeu à l'ancienne sans échange en ligneSur ces portages, Nintendo a fait le minimum et c'est assez assumé par l'entreprise qui souhaitait proposer des jeux pratiquement tels que sortis en 2004. Ainsi, si il s'agit bien des jeux d'origine qui sont émulés sur la Switch, le jeu ne propose vraiment rien de plus en termes de cosmétiques. Le jeu se lance en s'adaptant à l'écran de la Switch sans moyen d'ajouter des filtres rétros sympa, qu'on a pourtant l'habitude de voir sur des collections de jeux rétro comme par exemple le récent Super Bomberman Collection.
Principale différence entre ces jeux GBA et les jeux GBA disponibles sur le Nintendo Switch Online : ici il n'y a pas de gestion des sauvegardes rapides. Il faut donc penser à sauvegarder à l'ancienne si vous ne voulez pas tout perdre de votre progression !
Le jeu est également "rétro" dans son approche du multijoueur puisque comme les jeux d'origine, il faudra passer par des échanges en local entre deux consoles Nintendo Switch si vous souhaitez compléter votre Pokédex. Le jeu ne dispose d'aucun mode de jeu en ligne... si ce n'est la promesse de l'arrivée prochaine d'une connexion avec le service Pokémon HOME, mais uniquement pour y déposer ses Pokémon capturés dans Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille.
Quelques bonnes surprises dans ce portageNous ne savons pas si c'est pou compenser cette absence de modes en ligne mais Nintendo a tout de même ajouté quelques petites nouveautés à ces jeux par rapport aux jeux d'origine sortis sur GBA.
Une fois la Ligue vaincue, le jeu débloque automatiquement les tickets d'événements spéciaux qui étaient autrefois distribués lors d'évènements : les tickets Aurora et Mystik font leur apparition dans votre sac et vous permettent d'accéder aux îles où vous retrouverez Ho-Oh, Lugia et Deoxys.
Oui, d'autres auraient vendus une compilation de 5 jeux rétros pour le même prix et nous regrettons cette approche qui rend ces jeux Pokémon exceptionnels. Malgré cela, il en reste pas moins que les deux jeux sont formidables et adaptés à un large public et d'une efficacité redoutable.
Que ce soit pou les nostalgiques de la GBA, ou les plus jeunes dresseurs curieux de découvrir les débuts de la saga Pokémon, nous recommandons de vivre cette expérience. En revanche, si vous espériez plus que ce que proposaient les jeux d'origine, passez votre chemin : ces portages jouent la carte de la fidélité absolue, pour le meilleur et pour le pire.
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