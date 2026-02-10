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Pokemon s'expose au Musée en herbe !
Sacha et Pikachu fêtent leurs 30 ans cette année et à cette occasion une exposition immersive sauvage apparait du côté de la capitale. On vous dit tout dans cet article !News
Un musée qui accueille les dresseurs en herbe !Le musée en herbe situé dans le centre de Paris à deux pas du Louvre s'apprête à accueillir une exposition immersive autour de l'univers Pokemon.
Connu pour ses expositions didactiques dédiées aux plus petits toujours accompagnés des plus grands, le musée en herbe continue de proposer une direction artistique cohérente et thématisée autour de la pop culture. Le premier étage propose généralement un parcours orienté autours des œuvres présentées tandis que le sous-sol accueillait lors de notre dernière visite en 2024 une animation ou les enfants pouvaient effectuer une activité pratique autour de la thématique exposée.
Une exposition pour les fans de Pokemon ....Pour cette cuvée 2026, le musée en herbe frappe très fort en proposant à partir du 16 avril 2026 une exposition rendant hommage à Pokemon. L’affiche mettant en valeur le verso d'une carte Pokemon s'avère plutôt énigmatique. Mais le site ne nous laisse pas dans l’expectative puisqu’il expose un résumé de l’exposition très généreux !
L'exposition promet un parcours retraçant l'histoire de la saga à travers son créateur et son idée de génie pondue en 1996. Une multitude de mediums sera utilisée pour illustrer la saga, le musée en herbe nous promet "les toutes premières cartes japonaises et françaises, des dessins préparatoires du dessin animé, ainsi que des boosters et goodies vintage". A la manière du musée Nintendo de Kyoto, des Game Boy géantes permettront même de rejouer aux tout premiers jeux Pokémon.
Mais une exposition également pour tous !Une partie de l'exposition mettra également en relief l'inspiration de la culture japonaise puisée lors du processus de création des nos sympathiques Pocket Monsters apparus en 1996. Des artistes contemporains ou plus anciens seront également mis à l'honneur démontrant que les passerelles avec Pokemon sont parfois plus fines qu'on ne le pense. Oui on parle bien de Jean Michel Basquiat, Takashi Murakami ou encore plus étonnamment d’Edvard Munch ou Vincent van Gogh.
D'autres grands noms sont également évoqués mais nous vous laisserons le plaisir de les découvrir sur le site du musée en herbe.
Plus que quelques jours à patienter !En somme, il s'agit d'une exposition qui s'annonce méga prometteuse et nous prendrons un grand plaisir à visiter pour vous faire un compte rendu très prochainement !
Source : site officiel
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