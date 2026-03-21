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[SESSIONPN] Préparez vos carapaces pour jouer à Mario Kart Wold ce vendredi !
Une bonne dose de rire, des peaux de bananes, carapaces bleues, et une super ambiance, ça vous tente ? Venez jouer avec nous à Mario Kart World ce vendredi 10 avril, dès 21H !Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
A vos marques, prêts, partez !La SessionPN revient sur l’un des jeux les plus indémodables de la Switch 2 : Mario Kart World ! Comme toujours : du rire, une bonne ambiance et des coups fourrés en pagaille seront bien évidemment au programme, Mario Kart oblige.
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