Splatoon 3 partie 2 disponible sur Nintendo Music !

Les fans de Splatoon 3 attendaient impatiemment la suite des musiques de leur bande originale préférée sur l'application de Nintendo. Et c'est désormais chose faite !Du coup, c'est une semaine très chargée en musique puisque nous avons le droit à l'ajout de 112 nouveaux morceaux qui viennent enrichir la bibliothèque des fans de paintball virtuels pour un total de 230 titres pour 8h30 d'écoute. De quoi égayer votre journée de travail, transport compris !Vous aurez donc la possibilité d'écouter les musiques du DLC de Splatoon 3, la tour de l'ordre sortie le 22 février 2024. Vous retrouverez également les musiques qui vous ont bercées lors du grand festival, un événement exceptionnel qui mettait en confrontation le passé, le présent et le futur représentés par les Sœurs Calamazones, les Tenta-Cool et les Tridenfer. Cet événement eu lieu entre le 13 et le 16 septembre 2024.La publication de la fin de cette bande originale relance l'intérêt autour de la saga alors que nous sommes toujours dans l'attente d'une date de sortie pour Splatoon Raiders, le tout premier spin off de l'histoire de la saga ayant fait ses débuts sur la Wii U et qui fêtera ses 10 ans dans un peu plus d'un mois....On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle salve musicale !