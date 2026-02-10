Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Moyenne de 4,3 - 3 notes

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 4 ajouts
  • Devenir fan ! 2 fans
Splatoon 3 Disponible sur Switch depuis le 09/09/2022
News Splatoon 3 (Switch)

Splatoon 3 partie 2 disponible sur Nintendo Music !

Nul besoin de retourner sa cassette ou de changer de cd, la suite de la bande originale de Splatoon 3 est désormais disponible sur Nintendo Music. Alors ouvrez grand les oreilles et on vous en dit plus dans cet article !

News
Les fans de Splatoon 3 attendaient impatiemment la suite des musiques de leur bande originale préférée sur l'application de Nintendo. Et c'est désormais chose faite !

Du coup, c'est une semaine très chargée en musique puisque nous avons le droit à l'ajout de 112 nouveaux morceaux qui viennent enrichir la bibliothèque des fans de paintball virtuels pour un total de 230 titres pour 8h30 d'écoute. De quoi égayer votre journée de travail, transport compris !
Vous aurez donc la possibilité d'écouter les musiques du DLC de Splatoon 3, la tour de l'ordre sortie le 22 février 2024. Vous retrouverez également les musiques qui vous ont bercées lors du grand festival, un événement exceptionnel qui mettait en confrontation le passé, le présent et le futur représentés par les Sœurs Calamazones, les Tenta-Cool et les Tridenfer. Cet événement eu lieu entre le 13 et le 16 septembre 2024.
La publication de la fin de cette bande originale relance l'intérêt autour de la saga alors que nous sommes toujours dans l'attente d'une date de sortie pour Splatoon Raiders, le tout premier spin off de l'histoire de la saga ayant fait ses débuts sur la Wii U et qui fêtera ses 10 ans dans un peu plus d'un mois....
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle salve musicale !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Jeu vidéo
Splatoon 3 : La Tour de l'OrdreSwitch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil