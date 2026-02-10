News Pokémon Champions (Switch)
Pokémon Champions est désormais disponible sur Switch !
Le jeu compétitif Pokémon Champions est sorti cette nuit sur Nintendo Switch.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
Comme attendu, c'est cette nuit qu'est sorti le dernier jeu compétitif Pokémon, à savoir Pokémon Champions, sur Nintendo Switch !
Le jeu est dès à présent disponible gratuitement sur l'eShop. Le téléchargement du jeu est gratuit et nécessite 2,1 Go d'espace libre sur votre console.
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- Pokémon Champions est sorti cette nuit sur l'eShop de la Nintendo Switch
- Le téléchargement du jeu est gratuit et nécessite 2,1 Go d'espace libre
- Seulement 188 Pokémon issus de Pokémon HOME sont pour le moment compatibles avec le jeu
- La version mobile arrivera cet été
Comme attendu, c'est cette nuit qu'est sorti le dernier jeu compétitif Pokémon, à savoir Pokémon Champions, sur Nintendo Switch !
Un jeu Pokémon compétitif, pour les gouverner tous !Annoncé il y a un peu plus d'un an, Pokémon Champions a l'ambition de devenir la nouvelle référence des jeux compétitifs Pokémon, et cela dès les prochains championnats du monde Pokémon.
Le jeu est dès à présent disponible gratuitement sur l'eShop. Le téléchargement du jeu est gratuit et nécessite 2,1 Go d'espace libre sur votre console.
188 Pokémon disponibles au lancementC'était attendu : tous les Pokémon sortis à ce jour ne sont pas disponible dans le jeu et au final c'est seulement 188 espèces de Pokémon (sur les 1025 sortis à ce jour) qui sont transférables du service Pokémon HOME vers Pokémon Champions.
The Pokémon Company a promis d'augmenter régulièrement cette limite au fil des mois à venir.
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Pokémon Champions (Nintendo Switch)
Une version mobile à venir cet étéSi cette sortie Switch marque le lancement officiel du service Pokémon Champions ainsi que de la première compétition en ligne, il faut garder à l'esprit que le jeu arrivera également sur mobiles d'ici quelques mois.
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