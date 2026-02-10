Pokémon Champions est désormais disponible sur Switch !

Pokémon Champions est sorti cette nuit sur l'eShop de la Nintendo Switch

Le téléchargement du jeu est gratuit et nécessite 2,1 Go d'espace libre

Seulement 188 Pokémon issus de Pokémon HOME sont pour le moment compatibles avec le jeu

La version mobile arrivera cet été

Un jeu Pokémon compétitif, pour les gouverner tous !

188 Pokémon disponibles au lancement

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Pokémon Champions (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une version mobile à venir cet été

Résumé de cette actualité en 4 points :Comme attendu, c'est cette nuit qu'est sorti le dernier jeu compétitif Pokémon, à savoir Pokémon Champions, sur Nintendo Switch !Annoncé il y a un peu plus d'un an, Pokémon Champions a l'ambition de devenir la nouvelle référence des jeux compétitifs Pokémon, et cela dès les prochains championnats du monde Pokémon.Le jeu est dès à présent disponible gratuitement sur l'eShop. Le téléchargement du jeu est gratuit et nécessite 2,1 Go d'espace libre sur votre console.Si le jeu est présenté comme gratuit, il possède malgré tout un système d'abonnement possible pour débloquer un Pass de Combat Premium mais aussi pour augmenter la capacité du stockage du jeu, qui nécessitera également un abonnement au service Pokémon HOME pour en profiter pleinement. Il faudra faire rapidement les comptes pour se rendre compte si cela est intéressant !C'était attendu : tous les Pokémon sortis à ce jour ne sont pas disponible dans le jeu et au final c'est seulement 188 espèces de Pokémon (sur les 1025 sortis à ce jour) qui sont transférables du service Pokémon HOME vers Pokémon Champions.The Pokémon Company a promis d'augmenter régulièrement cette limite au fil des mois à venir.Si cette sortie Switch marque le lancement officiel du service Pokémon Champions ainsi que de la première compétition en ligne, il faut garder à l'esprit que le jeu arrivera également sur mobiles d'ici quelques mois.Annoncée conjointement avec la version Switch, la version pour smartphones est attendu pour cet été. Les dernières rumeurs parlaient d'une sortie à la fin juin.Restez connectés pour avoir toutes les informations sur le jeu Pokémon Champions !