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Rhythm Paradise Groove Disponible sur Switch
News Rhythm Paradise Groove (Switch)

Rhythm Paradise Groove tient enfin sa date sur Nintendo Switch

Rhythm Paradise Groove sera disponible sur Nintendo Switch le 2 juillet 2026.

News
Un an après son annonce lors d’un Nintendo Direct, Rhythm Paradise Groove arrivera finalement le 2 juillet prochain sur Nintendo Switch.

Rhythm Paradise ou Rhythm Tengoku est une série qui a débuté sur Game Boy Advance en août 2006 au Japon. Elle s’est ensuite déclinée sur Nintendo DS, Wii et Nintendo 3DS. Dix années se sont écoulées depuis le dernier épisode, et Nintendo en a ravi plus d’un l’année dernière en annonçant ce nouvel opus alors que tout le monde attendait de pied ferme la révélation de la Nintendo Switch 2.

Depuis lors, le titre n'avait plus donné de nouvelles, ce qui commençait à inquiéter les fans de la licence, d'autant qu'il sera probablement l'un des derniers jeux publiés par Nintendo sur Nintendo Switch.

Comme à son habitude ces derniers temps, c’est sans crier gare que Nintendo a dévoilé la date de sortie via son application Nintendo Today. L'annonce était accompagnée d'un court extrait de gameplay où l’on a pu découvrir l’évolution du titre depuis sa présentation initiale, ainsi que de sa jaquette officielle. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le Nintendo eShop au prix de 39,99 €.

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