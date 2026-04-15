Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur privilégie le suspense !
Des infos fraiches sur le nouveau Professeur Layton ? Un compositeur légendaire à la baguette ? On vous dit tout dans cet article !News
L'un des jeux les plus énigmatiques à sortir sur Nintendo Switch 2 se dévoile à travers une nouvelle vidéo de gameplay toujours encourageante mais réservant de nouveau une part d'ombre sur sa date de sortie. En effet, le jeu est toujours annoncé sur l'année 2026 mais sans plus de précisions. Plus l'année avance, tout porte à croire qu'il sera disponible vers la fin de l'année ou pour le moment le calendrier de sortie sur Nintendo Switch 2 est plutôt brumeux.
Nous pouvons faire connaissance avec plusieurs personnages qui contextualisent les ficelles de l'histoire. Le jeu sera entrecoupé de phases de puzzles désignés par Quiznock un groupe de média japonais possédant une chaine YouTube dédiée aux jeux de questions-réponses et aux casses têtes. Le trailer met également en lumière les seiyu (doubleurs en japonais) des protagonistes du jeu. On retrouvera notamment l'acteur Yo Oizumi dans le rôle du professeur Layton mais également l'actrice et mannequin Mio Imada à la voix de Luke Triton.
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