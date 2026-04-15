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Professeur Layton et le Nouveau Monde de Vapeur Disponible sur Switch
News Professeur Layton et le Nouveau Monde de Vapeur (Switch)

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur privilégie le suspense !

Des infos fraiches sur le nouveau Professeur Layton ? Un compositeur légendaire à la baguette ? On vous dit tout dans cet article !

News
En marge du Level 5 Vision 2026, l'éditeur a donné des nouvelles de son jeu phare attendu sur Nintendo Switch 2.

L'un des jeux les plus énigmatiques à sortir sur Nintendo Switch 2 se dévoile à travers une nouvelle vidéo de gameplay toujours encourageante mais réservant de nouveau une part d'ombre sur sa date de sortie. En effet, le jeu est toujours annoncé sur l'année 2026 mais sans plus de précisions. Plus l'année avance, tout porte à croire qu'il sera disponible vers la fin de l'année ou pour le moment le calendrier de sortie sur Nintendo Switch 2 est plutôt brumeux.
A travers ce trailer de 3 minutes et 43 secondes, Level 5 nous plonge dans un univers steampunk cartoonisé de qualité !

Nous pouvons faire connaissance avec plusieurs personnages qui contextualisent les ficelles de l'histoire. Le jeu sera entrecoupé de phases de puzzles désignés par Quiznock un groupe de média japonais possédant une chaine YouTube dédiée aux jeux de questions-réponses et aux casses têtes. Le trailer met également en lumière les seiyu (doubleurs en japonais) des protagonistes du jeu. On retrouvera notamment l'acteur Yo Oizumi dans le rôle du professeur Layton mais également l'actrice et mannequin Mio Imada à la voix de Luke Triton.
Mais l'apothéose de ce trailer se situe en toute fin avec l'annonce du compositeur du thème de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur. Il s'agira donc de Joe Isashi, immense compositeur, chef d'orchestre pianiste et parolier connu et reconnu pour avoir composé la majeure partie des films d'Hayao Miyazaki, cofondateur du légendaire studio Ghibli.
Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro ou encore Princesse Mononoke pour les plus connues, font partie des œuvres ou Joe Isashi a marqué de son empreinte le paysage musical du dessin animé japonais. Joe Isashi sera accompagné à la voix par la chanteuse Lilas Ikuta s'étant illustré cette année dans nos contrées pour un duo avec le rappeur Orelsan dans son dernier album sur le titre « Plus rien ».
Professor Layton and the New World of Steam - Trailer (LEVEL5 VISION 2026 Ver.)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Passé le trailer, il ne nous manque donc plus que la date de sortie pour nous préparer à replonger dans l'univers riche de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur ! Alors suivez nous sur Puissance Nintendo et sur notre discord pour en discuter et être au courant des dernières nouveautés sur le jeu !
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