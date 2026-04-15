L'appli GameCube reçoit une mise à jour corrective bienvenue

Nous avons commencé la distribution des données de mise à jour Ver.1.6.1 pour «Nintendo GameCube Nintendo Classics». Nous avons corrigé le dysfonctionnement signalé le 24/3, qui provoquait l'arrêt forcé pendant le jeu de «Pokémon XD : Tourbillon de ténèbres Dark Lugia».Pour la méthode de mise à jour du logiciel, veuillez consulter cette FAQ.

https://t.co/MlTcujQRdu pic.twitter.com/knWq7caO87