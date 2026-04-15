L'appli GameCube reçoit une mise à jour corrective bienvenue
La version 1.6.1 de l'application Nintendo GameCube - Nintendo Classics est disponible sur Switch 2 : elle corrige un bug de crash dans Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres.News
- La version 1.6.1 de l'appli GameCube est disponible sur Switch 2
- Elle corrige les crashs dans Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres, notamment durant les séquences avec Lugia Obscur
- Pokémon Colosseum et Super Mario Sunshine restent au programme pour de futures ajouts
Pas de nouveaux jeux cette fois-ci, mais une mise à jour que beaucoup attendaient. Nintendo a déployé la version 1.6.1 de son application Nintendo GameCube – Nintendo Classics sur Switch 2, et elle s'attaque à un problème bien agaçant pour les joueurs de Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres.
Nous avons commencé la distribution des données de mise à jour Ver.1.6.1 pour «Nintendo GameCube Nintendo Classics». Nous avons corrigé le dysfonctionnement signalé le 24/3, qui provoquait l'arrêt forcé pendant le jeu de «Pokémon XD : Tourbillon de ténèbres Dark Lugia».Pour la méthode de mise à jour du logiciel, veuillez consulter cette FAQ.(@nintendo_cs) April 15, 2026
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Des crashs qui faisaient perdre la progressionDepuis l'arrivée du jeu dans le catalogue Switch Online le mois dernier, des plantages intempestifs venaient gâcher l'expérience : le titre quittait brusquement pendant la partie, emportant avec lui les données de sauvegarde. Le problème se manifestait tout particulièrement lors des séquences mettant en scène Lugia Obscur. Nintendo avait officiellement reconnu le bug dès le 24 mars, et c'est donc chose réglée avec ce correctif.
Si votre application ne s'est pas mise à jour automatiquement, vous pouvez forcer le téléchargement depuis la Switch 2 : appuyez sur le bouton + de votre manette sur l'icône de l'appli, puis sélectionnez « Mise à jour du logiciel ».
La suite du programmeCette version 1.6.1 ne s'accompagne d'aucun ajout de titre, mais le calendrier reste alléchant : Pokémon Colosseum et Super Mario Sunshine sont toujours annoncés pour rejoindre la bibliothèque GameCube prochainement. De quoi nous donner une bonne raison de rester abonnés.
Et vous, avez-vous été touché par ce bug dans Pokémon XD ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : NintendoLife, Nintendo Everything
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