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Ce 14 avril, Nintendo célèbre au Japon les 25 ans d'Animal Crossing : cadeau, patch et musiques au programme

Nintendo marque le 25e anniversaire d'Animal Crossing avec une mise à jour de New Horizons, un objet commémoratif et pas moins de 158 nouvelles pistes sur Nintendo Music.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Animal Crossing fête ses 25 ans depuis la sortie de Doubutsu no Mori sur Nintendo 64 au Japon le 14 avril 2001
  • La mise à jour 3.0.2 d'Animal Crossing : New Horizons offre un objet commémoratif via la boîte aux lettres
  • 158 pistes de la version GameCube et de Doubutsu no Mori e+ font leur entrée dans Nintendo Music
  • Plusieurs bugs sont corrigés, dont un récurrent lié aux rochers et un autre affectant Happy Home Paradise

25 ans. C'est l'âge qu'Animal Crossing fête ce 14 avril 2026, depuis la sortie originale de Doubutsu no Mori sur Nintendo 64 au Japon. Big N ne laisse pas passer l'occasion sans marquer le coup, et on ne s'en plaindra pas, car c'est une franchise qui nous est chère !

Un objet commémoratif et une mise à jour

Animal Crossing : New Horizons passe en version 3.0.2, compatible Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. En cadeau d'anniversaire, on reçoit automatiquement dans sa boîte aux lettres un "Objet Feuille", réplique du logo iconique de la série, dès la mise à jour appliquée.
La mise à jour intègre aussi un design personnalisé recréant le packaging du Doubutsu no Mori original sur Nintendo 64. On peut le récupérer en visitant l'île officielle "Ninten島" via l'adresse de rêve DA-6382-1459-4417, ou directement depuis la boutique des Sœurs Doigts de Fée en saisissant les codes suivants dans le portail des designs personnalisés :
  • MA-6818-1746-6029
  • MO-4LVP-F8V6-KL0B
Tableau de la jaquette d'Animal Crossing NGC

Si vous êtes curieux de voir d'autres designs personnalisés officiels débarquer dans le jeu, on avait déjà couvert l'arrivée de deux motifs Nintendo Music dans New Horizons, bref on voit bien là une belle habitude qui prend de l'ampleur.

158 pistes dans Nintendo Music

L'application Nintendo Music s'enrichit également pour l'occasion. Les bandes sonores de la version GameCube d'Animal Crossing et de Doubutsu no Mori e+ font leur entrée, sous la direction sonore de Kazumi Totaka. Au programme : le thème d'ouverture du jeu, la Leçon de Resetti et la chanson des Sœurs Doigts de Fée, entre autres. Au total, 158 pistes pour 5 heures et 18 minutes de musique... Pas de quoi s'ennuyer à la gare.
2026年4月14日 楽曲配信ソフト（Nintendo Music）
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Ces nouvelles pistes rejoignent les bandes sonores de New Horizons et de New Leaf déjà disponibles. Un abonnement Nintendo Switch Online actif est nécessaire pour en profiter.
De nouvelles pistes avec Animal Crossing GameCube dans Nintendo Music De nouvelles pistes avec Animal Crossing GameCube dans Nintendo Music

Les corrections du patch 3.0.2

Au-delà du cadeau d'anniversaire, la mise à jour règle plusieurs bugs :
  • Dans les chambres de l'hôtel, un problème pouvait bloquer la sortie selon le placement du mobilier ou le comportement d'un visiteur.
  • Un exploit de fabrication permettait de finaliser un bricolage nécessitant six types de matériaux même en cas de stock insuffisant.
  • Un scarabée bousier pouvait rester affiché à l'écran après la disparition de sa boule de neige.
  • Des objets pouvaient jaillir d'un rocher avant même que la pelle ne l'ait frappé — ce bug avait déjà été corrigé en 3.0.1, mais persistait dans certaines conditions.
  • Des designs personnalisés apportés sur une Île Someil pouvaient ne pas s'afficher chez les Sœurs Tailleur ni se publier sur le portail.
  • Les zones lumineuses au sol n'apparaissaient pas éclairées lors du retour en avion depuis une autre île.
  • Des villageois ayant promis une visite pouvaient apparaître dans des endroits incongrus à l'intérieur de la maison.

Du côté du DLC Happy Home Paradise, un bug faisait cesser l'apparition d'animaux demandeurs de résidences de vacances sur la plage, même quand tous n'en avaient pas encore. Ça aussi, c'est corrigé.

Pendant qu'on est dans le coin, rappelons que Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition est disponible. Et si vous cherchez des idées de designs à rapatrier sur votre île, on avait aussi compilé trois codes de designs personnalisés pour les pulls moches de Noël.

25 ans, ça se fête. Et vous, vous avez déjà récupéré votre Objet Feuille ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord ! Avec ces petites attentions, Nintendo marque joliment le coup de ces 25 ans, on aurait bien voulu que la firme en fasse autant avec les 40 ans de Zelda...

Sources : Nintendo Japon via Vooks, My Nintendo News, NintendoSoup, Nintendo Everything, NintendoLife (et là)
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