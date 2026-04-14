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Le film Zelda a fini son tournage en Nouvelle-Zélande

Le tournage du film live-action The Legend of Zelda est officiellement terminé. Direction la post-production pour un film attendu le 7 mai 2027.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Le tournage du film live-action The Legend of Zelda a officiellement pris fin
  • L'annonce a été faite lors du CinemaCon 2026 à Las Vegas par Sony Pictures
  • Le film, réalisé par Wes Ball, est attendu en salles le 7 mai 2027
  • La production entre désormais dans une longue phase de post-production

C'est officiel : le clap de fin a retenti pour le film live-action The Legend of Zelda. Sony Pictures l'a annoncé lors de son panel au CinemaCon 2026 à Las Vegas, et le réalisateur Wes Ball l'a confirmé de son côté : le tournage principal est bel et bien terminé.

La Nouvelle-Zélande pour décor d'Hyrule

C'est en Nouvelle-Zélande que la majorité du tournage s'est déroulée : ce choix ne surprendra pas les amateurs de grands espaces cinématographiques, les paysages du pays ayant déjà servi de terrain de jeu à plus d'une saga fantastique comme Le Seigneur des anneaux, par exemple.

Des prises de vue ont toutefois aussi été réalisées dans plusieurs pays au fil des mois de tournage, en fonction des besoins de l'histoire. Quoi qu'il en soit, l'équipe du film peut désormais se consacrer entièrement à la post-production, dont la durée d'un peu plus d'un an donne une idée de l'ampleur du travail qui reste à accomplir pour que le film soit à la hauteur de l'univers de la série.

La date de sortie, elle, est toujours confirmée : le 7 mai 2027 en salles.

Retour sur les visages de Link et Zelda

On le sait depuis l'an dernier, les deux héros d'Hyrule ont été confiés à deux jeunes acteurs britanniques. Benjamin Evan Ainsworth, 17 ans, connu notamment pour son rôle dans The Haunting of Bly Manor sur Netflix et comme voix originale du Pinocchio de Disney, incarnera un Link plein de bravoure. Face à lui, Bo Bragason, 22 ans, prêtera ses traits à une Zelda noble et déterminée. On l'a vue dans Renegade Nell et The Radleys en 2024, ainsi que dans Censor en 2021. Un casting qu'on avait détaillé lors de sa révélation officielle.

Depuis, on avait également eu droit aux premières images officielles dévoilées par Nintendo, et rappelons que le film avait au préalable subi un report d'un peu plus d'un mois avant de se fixer sur cette date de mai 2027.

Ce qui manque encore à l'appel ? Un premier teaser. Avec la post-production lancée et le CinemaCon comme tribune, on espère ne pas attendre trop longtemps. On a hâte d'en découvrir plus.

Et vous, vos attentes sont à quel niveau pour ce film ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Vooks, My Nintendo News, NintendoLife
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