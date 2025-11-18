Rechercher sur Puissance Nintendo
Film The Legend of Zelda Fait l'actu depuis août 2023
News Film The Legend of Zelda

Premières images du film live-action The Legend of Zelda dévoilées par Nintendo

Nintendo lève le voile sur les premières images officielles du film The Legend of Zelda, avec Link et Zelda en chair et en os, prévu pour mai 2027.

News
Nintendo a officiellement dévoilé les premières images de son film live-action The Legend of Zelda, confirmant également le début du tournage. D'abord partagées via l'application mobile Nintendo Today, ces photos offrent un premier aperçu 100% officiel (après les petites photos volées du week-end) des versions incarnées par Benjamin Evan Ainsworth (Link) et Bo Bragason (Zelda), dans une ambiance champêtre évoquant les vastes paysages de la licence.

Un tout premier regard sur Link et Zelda en prises de vue réelles

Les trois images diffusées montrent Link et Zelda ensemble dans un décor naturel, tourné en Nouvelle-Zélande.
Link et Zelda prennent la pose pour la 1e photo officielle du film The Legend of Zelda
Zelda, armée d’un arc et d’un carquois, porte une tunique bleue et un pantalon rappelant son look dans Breath of the Wild. Elle arbore aussi des prothèses d’oreilles pour lui donner l’apparence typique des Hyliens. Link, quant à lui, est accroupi derrière elle, vêtu de sa célèbre tunique verte emblématique des opus plus anciens. Aucun équipement iconique comme le bouclier hylien ou l’épée de légende n’est visible pour le moment.
La princesse Zelda est interprétée par Bo Bragason
Le personnage de Link est interprété par Benjamin Evan Ainsworth

Une intrigue encore bien mystérieuse

À ce jour, Nintendo reste muet sur les détails du scénario. L’absence d’arme pour Link et la présence du duo dans une scène paisible suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un moment introductif du film, avant que les menaces habituelles de la série, comme Ganondorf, ne fassent surface. Rien n’indique encore si ce long-métrage s’inspirera d’un jeu en particulier ou s’il empruntera une voie plus originale.

La production est assurée par Columbia Pictures en collaboration directe avec Nintendo, tandis que Sony Pictures se chargera de la distribution.

Après des années de rumeurs et de spéculations, voir Link et Zelda passer du jeu vidéo au grand écran en version live-action est un véritable tournant pour la franchise. L’attente est encore bien bien longue, mais ces premières images suffisent à elles seules à raviver la flamme dans le cœur des fans, qui rêvent d'un film Zelda depuis des années !

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord. Mais on vous propose aussi de découvrir, si vous ne le connaissiez déjà, le site Puissance Zelda !

Sources : Siliconera, DualShockers, Gematsu
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil