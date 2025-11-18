News Film The Legend of Zelda
Premières images du film live-action The Legend of Zelda dévoilées par Nintendo
Nintendo lève le voile sur les premières images officielles du film The Legend of Zelda, avec Link et Zelda en chair et en os, prévu pour mai 2027.News
Nintendo a officiellement dévoilé les premières images de son film live-action The Legend of Zelda, confirmant également le début du tournage. D'abord partagées via l'application mobile Nintendo Today, ces photos offrent un premier aperçu 100% officiel (après les petites photos volées du week-end) des versions incarnées par Benjamin Evan Ainsworth (Link) et Bo Bragason (Zelda), dans une ambiance champêtre évoquant les vastes paysages de la licence.
La production est assurée par Columbia Pictures en collaboration directe avec Nintendo, tandis que Sony Pictures se chargera de la distribution.
Après des années de rumeurs et de spéculations, voir Link et Zelda passer du jeu vidéo au grand écran en version live-action est un véritable tournant pour la franchise. L’attente est encore bien bien longue, mais ces premières images suffisent à elles seules à raviver la flamme dans le cœur des fans, qui rêvent d'un film Zelda depuis des années !
Un tout premier regard sur Link et Zelda en prises de vue réellesLes trois images diffusées montrent Link et Zelda ensemble dans un décor naturel, tourné en Nouvelle-Zélande.
Une intrigue encore bien mystérieuseÀ ce jour, Nintendo reste muet sur les détails du scénario. L’absence d’arme pour Link et la présence du duo dans une scène paisible suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un moment introductif du film, avant que les menaces habituelles de la série, comme Ganondorf, ne fassent surface. Rien n’indique encore si ce long-métrage s’inspirera d’un jeu en particulier ou s’il empruntera une voie plus originale.
