News Film The Legend of Zelda

[Spoil] Film Zelda : caché dans les bois en Nouvelle-Zélande, il espionne le tournage et découvre un nouvel acteur

Un internaute a capturé des images du film Zelda en Nouvelle-Zélande : Link, Zelda et une silhouette évoquant Impa apparaissent dans des décors inspirés de Breath of the Wild. On catégorise cette actualité en [Spoil].