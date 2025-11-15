Rechercher sur Puissance Nintendo
[Spoil] Film Zelda : caché dans les bois en Nouvelle-Zélande, il espionne le tournage et découvre un nouvel acteur

Un internaute a capturé des images du film Zelda en Nouvelle-Zélande : Link, Zelda et une silhouette évoquant Impa apparaissent dans des décors inspirés de Breath of the Wild. On catégorise cette actualité en [Spoil].

News
Alors que Nintendo cultive le mystère autour du film The Legend of Zelda (à raison puisque le film ne sort qu'en mai 2027), la curiosité d’un fan a permis d’obtenir les toutes premières images du tournage, réalisées au cœur des forêts néo-zélandaises. Publiée sur X par le compte bien connu @Stealth40k, cette fuite révèle plusieurs détails majeurs sur le projet cinématographique le plus ambitieux de Nintendo depuis le film Mario de 2023.
Les photos et vidéos capturées au milieu des arbres montrent clairement deux des personnages principaux : Link et Zelda, incarnés respectivement par Benjamin Evan Ainsworth et Bo Bragason. Les fans de Breath of the Wild remarqueront immédiatement la tunique bleue emblématique de Zelda, tandis que Link adopte un look qui mélange les influences de Ocarina of Time et Twilight Princess, avec une tunique verte revisitée.

Une autre figure a intrigué les fans sur X : Dichen Lachman, vue récemment dans la série Severance et dans le film La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, apparaît dans une tenue qui laisse penser à un rôle de garde du corps. Beaucoup y voient déjà une incarnation d’Impa, personnage récurrent et protecteur de la princesse dans la série.

La nature néo-zélandaise comme décor d’Hyrule

Le choix de la Nouvelle-Zélande n’a rien d’anodin : ses forêts profondes et ses reliefs spectaculaires évoquent immédiatement les paysages grandioses d’Hyrule, et c'est cette topographie associée à une faune incroyable qui font de la Nouvelle-Zélande un choix évident pour de nombreux réalisateurs.

À la réalisation, rappelons qu'on retrouve Wes Ball (Le Labyrinthe, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume), ce qui nous permet d'espérer un film à la croisée des mondes entre épique et féérique, avec pourquoi pas l'influence des œuvres de Miyazaki mais surtout un respect de la Bible Zelda. D'ailleurs, le réalisateur ambitionne de rendre hommage à l’essence même de Zelda, avec un ton « sérieux, cool, mais aussi magique ».

Vers une trilogie Zelda au cinéma ?

Selon l’insider Daniel Richtman, ces premières images ne sont que le début d’un projet bien plus vaste. Le film attendu en mai 2027 serait le premier volet d’une trilogie.

Si cette rumeur se confirme (Nintendo n'a jamais rien annoncé en ce sens), cela permettrait à Big N de voir ses univers au cinéma prendre une nouvelle ampleur : les prises de vue réelles dans un respect de l’ADN des licences est un sacré défi pour les équipes qui travaillent sur le projet, et les fans seront impitoyables !

La sortie du Film en live-action The Legend of Zelda est prévue pour le 7 mai 2027, suite à un petit report d'un mois après la date d'abord définie. Alors, impatient ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife, Video Games Chronicle, @Stealth40k
