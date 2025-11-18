Rechercher sur Puissance Nintendo
Dragon Ball FighterZ A paraître sur Switch
News Dragon Ball FighterZ (Switch)

Dragon Ball FighterZ gratuit jusqu'à demain !

C'est Noël avant l'heure pour les possesseurs du Nintendo Switch Online ! On vous dit tout dans cet article.

News
Alors que Dragon Ball : Sparking ! Zero vient de pointer le bout de son nez sur Nintendo Switch, le jeu phare de la licence de ses dix dernières années (n'ayons pas peur des mots) revient gratuitement.
Le programme "Jeu à l'essai" du Nintendo Switch Online met à l'honneur le jeu de versus fighting ayant enflammé la communauté à sa sortie en 2018. En effet, il est mis à l'essai gratuitement, alors si vous n'avez jamais testé le jeu, nous vous le recommandons chaudement !

Vous avez jusqu'au 20 novembre à minuit pour lancez vos meilleurs genkidamas !

N'hésitez plus car ce jeu fait l'objet d'un record de longévité, Bandai Namco ayant décidé de l'alimenter régulièrement avec de nouveaux combattants ! Dragon Ball FighterZ a d'ailleurs eu une forte aura compétitive notamment à l'EVO 2022 ou le Francais Wawa a remporté le tournoi.
DRAGON BALL FighterZ: EVO France 2025 Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
L’heure a sonné... Alors tous à vos manettes pour remporter le tournoi du Tenkaichi Budokai !
