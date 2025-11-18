News Dragon Ball FighterZ (Switch)
Dragon Ball FighterZ gratuit jusqu'à demain !
C'est Noël avant l'heure pour les possesseurs du Nintendo Switch Online ! On vous dit tout dans cet article.News
Alors que Dragon Ball : Sparking ! Zero vient de pointer le bout de son nez sur Nintendo Switch, le jeu phare de la licence de ses dix dernières années (n'ayons pas peur des mots) revient gratuitement.
Vous avez jusqu'au 20 novembre à minuit pour lancez vos meilleurs genkidamas !
N'hésitez plus car ce jeu fait l'objet d'un record de longévité, Bandai Namco ayant décidé de l'alimenter régulièrement avec de nouveaux combattants ! Dragon Ball FighterZ a d'ailleurs eu une forte aura compétitive notamment à l'EVO 2022 ou le Francais Wawa a remporté le tournoi.
L’heure a sonné... Alors tous à vos manettes pour remporter le tournoi du Tenkaichi Budokai !
DRAGON BALL FighterZ: EVO France 2025 Announcement Trailer
