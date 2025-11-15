Metroid Prime 4: Beyond : un nouveau costume dévoilé sur le site officiel japonais
Nintendo a dévoilé en toute discrétion une nouvelle armure pour Samus Aran. Et les previews parues vendredi semblent le confirmer : elle pourrait bien révolutionner le gameplay du jeu. Ca vaut le coup de s'y attarder un peu, donc !News
Une armure entre lumière et mystère (quel poète)Visuellement, cette nouvelle tenue s’éloigne de l’armure rouge et grise vue dans la dernière bande-annonce de présentation publiée par Nintendo. Elle adopte un style plus épuré et lumineux, qui rappelle la célèbre Light Suit de Metroid Prime 2: Echoes. Un beau clin d’œil que vous pouvez vous aussi voir sur le site officiel japonais !
Le design conserve les courbes familières des armures classiques de Samus, mais y ajoute des éléments plus organiques et presque mystiques. On se doute bien que ce n'est pas juste pour faire joli : cette armure laisse présager de nouvelles mécaniques de gameplay mais pour le moment, on n'en sait guère plus à ce sujet. Dommage que le site le plus complet sur le jeu soit en japonais uniquement : à 3 semaines de la sortie du jeu on aimerait bien en savoir plus sur les conditions qui attendent Samus !
D'autres capacités psychiques en approche ?Si Nintendo n’a pas encore communiqué officiellement sur les fonctions exactes de ce nouveau costume, plusieurs sites évoquent des pouvoirs psychiques liés à cette armure. Un cristal situé sur le casque de Samus pourrait-il être un outil de télékinésie, de manipulation mentale ou d’interactions environnementales inédites ?
Le trailer publié hier vendredi laissait déjà entrevoir de nouvelles dynamiques de jeu, notamment la présence de partenaires eux aussi isolés sur Viewros.
Un élément central pour Metroid Prime 4: BeyondPrévu pour une sortie mondiale le 4 décembre 2025, Metroid Prime 4: Beyond s’annonce comme un épisode pivot de la série. Ce nouveau costume s’ajoute à une série de révélations qui dessinent un jeu plus dense, plus audacieux, et visiblement soucieux de renouveler ses codes sans trahir ses racines.
Nous, on est prêt pour aider Samus Aran à s'échapper de Viewros dès le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Sources : Nintendo Everything, NintendoLife
