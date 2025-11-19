Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Music Disponible sur mobile depuis le 31/10/2024
News Nintendo Music (mobile)

Wii Fit rejoint Nintendo Music !

Noel approche et il serait temps pour nous d'anticiper cette prise de calories en faisant du sport. Et Nintendo a encore pensé à nous pour nous y préparer... On vous dit tout dans cet article.

News

Une bande originale qui tombe à pic

On ne relâche pas les efforts en cette fin d'année en continuant nos exercices physiques du quotidien. Qu'ils se limitent à faire chauffer les pouces sur vos fidèles joycons ou parcourir le lac à proximité de chez vous, Nintendo a décidé de vous remettre dans l'ambiance.

A cette occasion, le catalogue musical de Wii Fit débarque sur Nintendo Music. Au total, ce ne sont pas moins de 90 morceaux issus de la bande originale de Wii Fit mais aussi de Wii Fit Plus sortis respectivement en 2008 et 2009.

De grands noms à la composition

A la baguette de ces compositions originales sur Wii Fit, on retrouve Toru Minegishie s'étant par le passé illustré sur certains opus remarquables de Zelda comme The Legend of Zelda : Majora's Mask et The Legend of Zelda : The Wind Waker toujours en collaboration avec le légendaire Koji Kondo. Sur Wii Fit PLus, on retrouve Asuka Hayazaki connue pour ses réalisations sur Super Mario 3D Land et Super Smash Bros. Brawl.

Oreilles, Abdos, Fessiers

Du coup, vous l'aurez compris, il est temps de ressortir votre Balance Board pour sculpter votre plus belle silhouette avant de vous préparer pour le repas le plus gargantuesque de fin d'année !

On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de Nintendo Music. L'application est disponible sur iOS et Android, accessible gratuitement à tous les abonnés Nintendo Switch Online !
