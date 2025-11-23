Rechercher sur Puissance Nintendo
Metroid Prime 4: Beyond — Nintendo Switch 2 Edition Disponible sur Switch 2 le 04/12/2025
News Metroid Prime 4: Beyond — Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Metroid Prime 4 : 2 pubs japonaises réveillent notre impatience !

Nintendo dévoile deux nouvelles publicités stylisées pour Metroid Prime 4: Beyond, prévu pour ce 4 décembre sur Switch 2. Ambiance science-fiction garantie !

News
Nintendo continue de faire monter la pression autour de Metroid Prime 4: Beyond, avec la diffusion de deux nouvelles publicités japonaises à deux petites semaines de la sortie du jeu. Elles durent 30 secondes chacune, mais suffisent à relancer notre excitation autour du grand retour de Samus Aran, huit ans après l’annonce initiale du projet.

La première vidéo met l’accent sur les soldats de la Fédération Galactique, et notamment sur un certain Myles Mackenzie. Qui est-il ? Quel que soit son rôle, il semble déjà taillé pour devenir un élément fort de l'histoire de ce nouvel opus. L’ambiance y est tendue, mystérieuse, un brin dramatique, dans la veine des meilleurs moments de Metroid Prime 3: Corruption.
Publicité JP Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
La seconde publicité, elle aussi de 30 secondes, se concentre sur les commandes de visée, qui exploitent les capacités des nouveaux Joy-Cons de la Switch 2 avec un contrôle au gyroscope aussi fluide que réactif. A vrai dire, on n'en attendait pas moins ! Ca nous rappelle déjà les sensations de la trilogie sur Wii, avec cette incontournable modernisation en 2025.
Publicité JP Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une attente de huit, voire dix-huit ans

Rappelons que Metroid Prime 4 avait été annoncé en 2017 lors d’un E3 désormais lointain, dans la première année de vie de la Switch. Le développement initial, confié à Bandai Namco selon les rumeurs, avait finalement été relancé de zéro en 2019 pour revenir dans les mains expertes de Retro Studios.

Nintendo mise beaucoup sur cette sortie en choisissant de placer le titre au coeur des titres de Noël 2025. Ce titre pourrait être un signal fort à destination des fans de jeux vidéo en cette fin d’année, pour le premier Noël de la console. Si les publicités ne révèlent rien de nouveau sur le plan du gameplay ou de l’histoire (on avait déjà eu beaucoup d'infos dans la bande-annonce de présentation), elles témoignent d’un soin apporté à la communication visuelle et à l’ambiance du titre, fidèle à l’ADN de la saga.
Et vous, que pensez-vous de ces deux vidéos ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : NintendoLife
