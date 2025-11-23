Metroid Prime 4 : 2 pubs japonaises réveillent notre impatience !
Nintendo dévoile deux nouvelles publicités stylisées pour Metroid Prime 4: Beyond, prévu pour ce 4 décembre sur Switch 2. Ambiance science-fiction garantie !
La première vidéo met l’accent sur les soldats de la Fédération Galactique, et notamment sur un certain Myles Mackenzie. Qui est-il ? Quel que soit son rôle, il semble déjà taillé pour devenir un élément fort de l'histoire de ce nouvel opus. L’ambiance y est tendue, mystérieuse, un brin dramatique, dans la veine des meilleurs moments de Metroid Prime 3: Corruption.
Une attente de huit, voire dix-huit ansRappelons que Metroid Prime 4 avait été annoncé en 2017 lors d’un E3 désormais lointain, dans la première année de vie de la Switch. Le développement initial, confié à Bandai Namco selon les rumeurs, avait finalement été relancé de zéro en 2019 pour revenir dans les mains expertes de Retro Studios.
Nintendo mise beaucoup sur cette sortie en choisissant de placer le titre au coeur des titres de Noël 2025. Ce titre pourrait être un signal fort à destination des fans de jeux vidéo en cette fin d’année, pour le premier Noël de la console. Si les publicités ne révèlent rien de nouveau sur le plan du gameplay ou de l’histoire (on avait déjà eu beaucoup d'infos dans la bande-annonce de présentation), elles témoignent d’un soin apporté à la communication visuelle et à l’ambiance du titre, fidèle à l’ADN de la saga.
Source : NintendoLife
