Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
PGA Tour 2K25 A paraître sur Switch 2 le 06/02/2026
News PGA Tour 2K25 (Switch 2)

PGA Tour 2K25 swingue sur Nintendo Switch 2 avec toutes ses fonctionnalités

La version Switch 2 de PGA Tour 2K25 offrira tous les modes, parcours et options de personnalisation des autres supports, avec un jeu nomade et connecté.

News
PGA Tour 2K25 débarquera aussi sur Nintendo Switch 2, c'est une première pour la franchise qui se veut ambitieuse sur la nouvelle console de Nintendo. Grâce à un partenariat avec Unity, cette version ne sera pas une édition au rabais : elle comprendra l’ensemble des contenus présents sur les autres plateformes. Un peu de patience avant de swinguer à gogo : PGA Tour 2K25 ne sort que le 6 février 2026 sur Switch 2 !
Développé par HB Studios et édité par 2K, PGA Tour 2K25 promet ainsi une expérience complète en mode portable, avec des sessions de jeu hors-ligne comme en ligne, à condition d’avoir une connexion Internet et un compte 2K. Tous les modes sont de la partie, y compris MyCAREER, le mode multijoueur multiplateforme et le fameux Concepteur de Parcours.

Un gameplay accessible ou pointu selon vos envies

Parmi les innovations marquantes de cette édition, le jeu introduit EvoSwing, une mécanique qui s’adapte à votre rythme personnel que vous soyez adepte du Swing Stick ou du 3-click Swing. L'objectif de cette approche permet de retrouver de bonnes sensations de golf sur console, sans imposer un modèle unique de jeu. Pour ceux qui veulent une approche encore plus fluide, Perfect Swing permet de réussir chaque coup, idéal pour les débutants ou pour les sessions plus relaxantes.
En parallèle, les habitués de la franchise retrouveront un mode MyCAREER enrichi, avec la possibilité de simuler des tours ou de participer à des séquences d’entraînement avant les tournois. Un bon moyen de faire évoluer son golfeur à son rythme.

Les plus grands parcours et tournois jouables dès le lancement

PGA Tour 2K25 embarque 27 parcours sous licence dès le lancement, comme le TPC Scottsdale, Pebble Beach ou encore le TPC Sawgrass. Le jeu ajoute aussi trois Majeurs emblématiques pour la première fois dans la série : le Championnat PGA au Quail Hollow Club, l’US Open à Oakmont et l’Open au Royal Portrush.

Topgolf fait également son retour avec des défis supplémentaires, tandis que The Old Course de St. Andrews viendra étoffer l’offre dans la saison 2.

Personnalisation poussée et multijoueur étendu

Avec MyPLAYER, vous pourrez créer votre propre golfeur avec un système de progression remanié, des arbres de compétences spécifiques et de nombreux équipements sous licence. Les marques comme adidas, Callaway, Titleist ou FootJoy sont bien représentées, pour un style qui colle à votre swing.

Le multijoueur n’est pas en reste, avec différents formats disponibles localement ou en ligne, et un système de saisons via le Clubhouse Pass. Ce dernier, décliné en plusieurs éditions, inclut des niveaux de récompenses à débloquer à chaque saison.

Enfin, les créateurs dans l’âme pourront s’en donner à cœur joie avec un outil de conception de parcours plus complet, plus rapide et enrichi de nouveaux éléments.
Si on s'est basé sur les promesses du communiqué de presse pour concocter cette news, il nous semblait intéressant de signaler l'arrivée d'une version complète sur Switch 2, au même niveau que le jeu sur les autres consoles. Aussi niche soit-il, le genre du jeu de golf a son public, et on n'est pas loin de se laisser tenter par la perspective de jouer sur des parcours en super résolution grâce à notre Switch 2 !

Et vous ? Convaincu de l'acheter ? Vous avez un peu le temps de la réflexion car ce jeu, qui sera disponible au format Carte Clé de Jeu, sera disponible le 6 février 2026. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Communiqué de presse.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil