PGA Tour 2K25 swingue sur Nintendo Switch 2 avec toutes ses fonctionnalités
La version Switch 2 de PGA Tour 2K25 offrira tous les modes, parcours et options de personnalisation des autres supports, avec un jeu nomade et connecté.
Un gameplay accessible ou pointu selon vos enviesParmi les innovations marquantes de cette édition, le jeu introduit EvoSwing, une mécanique qui s’adapte à votre rythme personnel que vous soyez adepte du Swing Stick ou du 3-click Swing. L'objectif de cette approche permet de retrouver de bonnes sensations de golf sur console, sans imposer un modèle unique de jeu. Pour ceux qui veulent une approche encore plus fluide, Perfect Swing permet de réussir chaque coup, idéal pour les débutants ou pour les sessions plus relaxantes.
Les plus grands parcours et tournois jouables dès le lancementPGA Tour 2K25 embarque 27 parcours sous licence dès le lancement, comme le TPC Scottsdale, Pebble Beach ou encore le TPC Sawgrass. Le jeu ajoute aussi trois Majeurs emblématiques pour la première fois dans la série : le Championnat PGA au Quail Hollow Club, l’US Open à Oakmont et l’Open au Royal Portrush.
Topgolf fait également son retour avec des défis supplémentaires, tandis que The Old Course de St. Andrews viendra étoffer l’offre dans la saison 2.
Personnalisation poussée et multijoueur étenduAvec MyPLAYER, vous pourrez créer votre propre golfeur avec un système de progression remanié, des arbres de compétences spécifiques et de nombreux équipements sous licence. Les marques comme adidas, Callaway, Titleist ou FootJoy sont bien représentées, pour un style qui colle à votre swing.
Le multijoueur n’est pas en reste, avec différents formats disponibles localement ou en ligne, et un système de saisons via le Clubhouse Pass. Ce dernier, décliné en plusieurs éditions, inclut des niveaux de récompenses à débloquer à chaque saison.
Enfin, les créateurs dans l’âme pourront s’en donner à cœur joie avec un outil de conception de parcours plus complet, plus rapide et enrichi de nouveaux éléments.
Et vous ? Convaincu de l'acheter ? Vous avez un peu le temps de la réflexion car ce jeu, qui sera disponible au format Carte Clé de Jeu, sera disponible le 6 février 2026.
Source : Communiqué de presse.
