Inazuma Eleven: Victory Road Disponible sur Switch 2 depuis le 21/08/2025
News Inazuma Eleven: Victory Road (Switch 2)

Inazuma Eleven Victory Road marque 500 000 ventes et reçoit une mise à jour

Le RPG de foot de Level-5 dépasse le demi-million de copies vendues en une semaine, et la mise à jour 1.3.0 est déjà disponible sur Switch et Switch 2.

News
C’est un départ canon pour Inazuma Eleven: Victory Road : une semaine seulement après sa sortie mondiale, le jeu a déjà franchi la barre des 500 000 ventes, tous supports confondus, alors que le jeu n'est disponible qu'en téléchargement. C'est une belle performance pour ce retour qu'il faut dire très attendu de la saga de foot-RPG de Level-5, qui signe aussi ses débuts sur Nintendo Switch 2.

Akihiro Hino, PDG de Level-5, a confirmé ce chiffre sur les réseaux sociaux, évoquant au passage l’intérêt d'un format 100% numérique pour continuer à enrichir le jeu par le biais de mises à jour. Et c’est d'ailleurs le cas, puisque la mise à jour 1.3.0 vient tout juste d’être déployée.

Un succès immédiat pour un jeu au contenu démesuré

Lancé le 13 novembre, Victory Road impressionne par l’ampleur de son contenu. Il propose un mode Histoire inédit, situé 25 ans après les événements du premier Inazuma Eleven, avec un casting de plus de 5400 personnages à recruter dans le mode Chronique. On y retrouve aussi un mode en ligne compétitif, des cinématiques animées réalisées par le studio MAPPA et une fonction sociale avec l’étonnante Bond Town à personnaliser.

On ajoutera que Level-5 a déjà annoncé l’ajout de nouveaux parcours inspirés des séries animées Galaxy, Scales of Ares et Orion no Kokuin dans le mode Chronique, ainsi que des tournois en ligne et du contenu additionnel gratuit à venir.

Voici une des toutes dernières bandes-annonces disponibles pour Inazuma Eleven: Victory Road :
Inazuma Eleven: Victory Road - Final Trailer 1
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mise à jour 1.3.0 : équilibrage, nouveautés et corrections

Disponible depuis le 21 novembre, la version 1.3.0 du jeu apporte plusieurs ajouts, qu'on va tâcher de résumer ici.

Un système de limitation de niveau (capé à 50) est introduit pour les matchs classés et personnalisables, afin d’assurer une compétition plus équilibrée. Deux nouvelles options permettent aussi de changer de personnage plus facilement depuis les menus d’équipement ou d’aptitudes.

Parmi les autres ajustements, citons une refonte des gains d’expérience pour les personnages de bas niveau, un système de bonus post-match, des ajustements pour plusieurs chapitres du mode Histoire, et surtout de nombreuses corrections de bugs qui empêchaient parfois la progression dans certains scénarios.

Ce démarrage solide prouve que Inazuma Eleven n’a rien perdu de sa popularité, malgré les nombreux retards et changements de plateforme subis depuis son annonce initiale. A tout chose malheur est bon : les reports subis par le jeu ont permis à Level-5 de proposer un jeu solide et le succès initial leur donne raison. Avec une base aussi riche, le jeu semble de toutes les façons bien parti pour garder les joueurs sur la durée.

Et vous, êtes-vous déjà entré sur le terrain de Victory Road ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife (et là), Nintendo Everything, Gematsu
