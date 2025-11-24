Inazuma Eleven Victory Road marque 500 000 ventes et reçoit une mise à jour
Le RPG de foot de Level-5 dépasse le demi-million de copies vendues en une semaine, et la mise à jour 1.3.0 est déjà disponible sur Switch et Switch 2.News
Akihiro Hino, PDG de Level-5, a confirmé ce chiffre sur les réseaux sociaux, évoquant au passage l’intérêt d'un format 100% numérique pour continuer à enrichir le jeu par le biais de mises à jour. Et c’est d'ailleurs le cas, puisque la mise à jour 1.3.0 vient tout juste d’être déployée.
イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロードはダウンロード専売ながら快調に売り上げを伸ばしています。ダウンロード専売の強みを活かしより快適に、そして新しいコンテンツの追加を行なっていきますのでお楽しみに！https://t.co/DsaZd24p9o pic.twitter.com/H0JuQFoaoK— 日野晃博 (@AkihiroHino) November 20, 2025
Un succès immédiat pour un jeu au contenu démesuréLancé le 13 novembre, Victory Road impressionne par l’ampleur de son contenu. Il propose un mode Histoire inédit, situé 25 ans après les événements du premier Inazuma Eleven, avec un casting de plus de 5400 personnages à recruter dans le mode Chronique. On y retrouve aussi un mode en ligne compétitif, des cinématiques animées réalisées par le studio MAPPA et une fonction sociale avec l’étonnante Bond Town à personnaliser.
On ajoutera que Level-5 a déjà annoncé l’ajout de nouveaux parcours inspirés des séries animées Galaxy, Scales of Ares et Orion no Kokuin dans le mode Chronique, ainsi que des tournois en ligne et du contenu additionnel gratuit à venir.
Voici une des toutes dernières bandes-annonces disponibles pour Inazuma Eleven: Victory Road :
Mise à jour 1.3.0 : équilibrage, nouveautés et correctionsDisponible depuis le 21 novembre, la version 1.3.0 du jeu apporte plusieurs ajouts, qu'on va tâcher de résumer ici.
Un système de limitation de niveau (capé à 50) est introduit pour les matchs classés et personnalisables, afin d’assurer une compétition plus équilibrée. Deux nouvelles options permettent aussi de changer de personnage plus facilement depuis les menus d’équipement ou d’aptitudes.
Parmi les autres ajustements, citons une refonte des gains d’expérience pour les personnages de bas niveau, un système de bonus post-match, des ajustements pour plusieurs chapitres du mode Histoire, et surtout de nombreuses corrections de bugs qui empêchaient parfois la progression dans certains scénarios.
Ce démarrage solide prouve que Inazuma Eleven n’a rien perdu de sa popularité, malgré les nombreux retards et changements de plateforme subis depuis son annonce initiale. A tout chose malheur est bon : les reports subis par le jeu ont permis à Level-5 de proposer un jeu solide et le succès initial leur donne raison. Avec une base aussi riche, le jeu semble de toutes les façons bien parti pour garder les joueurs sur la durée.
