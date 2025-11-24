Switch 2 : Panic Button signe les optimisations de quatre hits Nintendo
Le studio spécialiste du portage a aidé Nintendo à améliorer quatre jeux emblématiques pour la Switch 2, avec des mises à jour gratuites dès le lancement de la console.News
Ces mises à jour gratuites, proposées depuis le lancement de la Switch 2, permettent à ces classiques de profiter d’un rendu visuel amélioré, avec une meilleure résolution, un framerate plus fluide, et même le support du HDR sur les écrans compatibles. Bref, un travail de grande qualité que Nintendo s'est résolu à externaliser
Panic Button was honored to be selected by Nintendo to help update marquee games from the Nintendo Switch™ library. Nintendo asked us to help demonstrate new capabilities of the Nintendo Switch 2 system, while remaining faithful to the original games. pic.twitter.com/5P96V9DFUq— Panic Button (Official) (@PanicButtonGame) November 19, 2025
Panic Button, du portage difficile à la retouche prestigieuseJusqu’ici, Panic Button était surtout connu pour avoir réussi l’impossible : faire tourner DOOM, Wolfenstein II, Apex Legends ou Subnautica sur la Switch originale. Leur expertise technique n’est plus à prouver, mais cette collaboration avec Nintendo sur des jeux first-party constitue un tournant majeur pour le studio.
Des classiques qui se redécouvrentLe cas de Super Mario Odyssey est emblématique : le jeu, déjà très agréable sur Switch, gagne encore en netteté et en fluidité sur Switch 2. Même constat pour 3D World + Bowser’s Fury, dont les animations bénéficient d’un traitement visuel plus fin. Quant à ARMS, il gagne en lisibilité lors des affrontements rapides, et New Super Mario Bros. U Deluxe affiche un rendu plus propre, parfait pour des sessions multijoueur en famille.
Une ouverture vers d'autres collaborations ?Même si aucun autre jeu n’a été officiellement annoncé dans le cadre de cette initiative, cette première vague de mises à jour laisse entrevoir la possibilité de nouvelles collaborations du même type. Mais il pourrait aussi s'agir d'un accord avec Nintendo pour officialiser ces contributions quelques mois après la disponibilité des mises à jour dans lesquelles le studio a été impliqué, pourquoi pas pour inciter d'autres studios à confier leurs projets de portage à Panic Button.
Bref, c’est une excellente nouvelle pour les joueurs qui possèdent déjà ces jeux : ils peuvent redécouvrir leurs titres favoris dans les meilleures conditions, sans frais supplémentaires. Y a-t-il des jeux Switch que vous aimeriez voir optimisés pour la Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
