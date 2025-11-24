Rechercher sur Puissance Nintendo
Switch 2 : Panic Button signe les optimisations de quatre hits Nintendo

Le studio spécialiste du portage a aidé Nintendo à améliorer quatre jeux emblématiques pour la Switch 2, avec des mises à jour gratuites dès le lancement de la console.

News
C’est une collaboration qu’on n’attendait pas forcément : Panic Button, studio texan réputé pour ses portages de qualité sur Nintendo Switch, a révélé avoir travaillé avec Nintendo sur l’optimisation de plusieurs titres first-party pour leur passage sur Switch 2. Résultat : Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, New Super Mario Bros. U Deluxe et ARMS bénéficient désormais de versions boostées sur la nouvelle console.
Ces mises à jour gratuites, proposées depuis le lancement de la Switch 2, permettent à ces classiques de profiter d’un rendu visuel amélioré, avec une meilleure résolution, un framerate plus fluide, et même le support du HDR sur les écrans compatibles. Bref, un travail de grande qualité que Nintendo s'est résolu à externaliser

Panic Button, du portage difficile à la retouche prestigieuse

Jusqu’ici, Panic Button était surtout connu pour avoir réussi l’impossible : faire tourner DOOM, Wolfenstein II, Apex Legends ou Subnautica sur la Switch originale. Leur expertise technique n’est plus à prouver, mais cette collaboration avec Nintendo sur des jeux first-party constitue un tournant majeur pour le studio.
Selon leurs propres déclarations, leur mission était de « démontrer les nouvelles capacités de la Nintendo Switch 2 tout en restant fidèles aux jeux d’origine ». Une volonté qui se traduit par des améliorations discrètes mais efficaces, pensées pour sublimer l’expérience sur les nouvelles machines sans altérer l’équilibre ou la direction artistique.

Des classiques qui se redécouvrent

Le cas de Super Mario Odyssey est emblématique : le jeu, déjà très agréable sur Switch, gagne encore en netteté et en fluidité sur Switch 2. Même constat pour 3D World + Bowser’s Fury, dont les animations bénéficient d’un traitement visuel plus fin. Quant à ARMS, il gagne en lisibilité lors des affrontements rapides, et New Super Mario Bros. U Deluxe affiche un rendu plus propre, parfait pour des sessions multijoueur en famille.

Une ouverture vers d'autres collaborations ?

Même si aucun autre jeu n’a été officiellement annoncé dans le cadre de cette initiative, cette première vague de mises à jour laisse entrevoir la possibilité de nouvelles collaborations du même type. Mais il pourrait aussi s'agir d'un accord avec Nintendo pour officialiser ces contributions quelques mois après la disponibilité des mises à jour dans lesquelles le studio a été impliqué, pourquoi pas pour inciter d'autres studios à confier leurs projets de portage à Panic Button.

Bref, c’est une excellente nouvelle pour les joueurs qui possèdent déjà ces jeux : ils peuvent redécouvrir leurs titres favoris dans les meilleures conditions, sans frais supplémentaires. Y a-t-il des jeux Switch que vous aimeriez voir optimisés pour la Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : My Nintendo News, Nintendo Insider
