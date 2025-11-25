Une première mise à jour gratuite arrive pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Nintendo et Koei Tecmo lancent le 27 novembre une mise à jour gratuite pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, avec des armes inédites, des défis et de nouvelles attaques synchronisées.News
Parmi les ajouts les plus visibles, on retrouve deux nouvelles armes à débloquer en jeu : l’Épée de Lumière, bénie par Rauru en personne, et la Lance de la Garde Royale, attribuée aux soldats d’élite du royaume. De quoi diversifier encore davantage l’arsenal des personnages jouables.
Des attaques synchronisées inédites… et explosivesLa mise à jour introduit aussi de nouvelles attaques synchronisées. Zelda pourra désormais lancer une offensive coordonnée avec le Korogu Calamo, utilisant un boomerang que la princesse renvoie dans le temps pour frapper de nouveau. Une autre attaque combinée permet de coopérer avec le Golem Cubique, pour une ruée tourbillonnante idéale pour briser les jauges des ennemis puissants.
Ce patch 1.1.0 débloque aussi un ensemble de Défis d’Hyrule et de Défis de Combat à affronter une fois l’histoire principale bouclée. Des adversaires redoutables font leur apparition, comme les Bokoblins Vicieux ou les Gelames, et permettent de récolter des matériaux rares servant à activer des attaques spéciales, les Scra Attacks.
L’un des nouveaux défis mentionne même un duel « sérieux » contre Rauru… De quoi éveiller la curiosité des fans de Tears of the Kingdom. Bon, on espère ne spoiler personne avec cette petits info glanée sur les sources américaines.
Corrections et améliorations "cosmétiques"Enfin, cette mise à jour embarque quelques ajustements techniques bienvenus : un aperçu des soins récupérables, de nouveaux didacticiels affichés sur la carte, et des corrections de bugs liés à l’affichage ou à certaines missions bloquantes.
Cette première salve de contenu confirme la volonté de Nintendo de faire vivre Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau au-delà de sa sortie. D’autres mises à jour gratuites sont d’ailleurs déjà prévues.
Traduction des notes de versionOn a traduit avec l'aide d'une solution automatisée les notes de version officielles japonaises. N'hésitez pas à préciser certains aspects en commentaire si nécessaire !
De nouveaux défis et récompenses ont été ajoutés.- Ajout de nouveaux défis: une fois l'histoire principale terminée, de nombreux défis de combat et défis d'Hyrule seront ajoutés.
De nouvelles espèces dangereuses, comme les Bokoblins et les Sludgelikes, feront leur apparition. Les attaques Scra, telles que la « Coup de Boko », activables grâce aux matériaux obtenus sur les Bokoblins dangereux, sont bien plus puissantes qu'auparavant.
De nouvelles armes ont été ajoutées.Parmi les nouvelles armes figurent la « Grande épée de lumière », une épée spéciale imprégnée du pouvoir de la lumière par Rauru, et la « Lance de la Garde supérieure », une lance réservée à l'élite placée sous les ordres directs du roi d'Hyrule.
Ces nouvelles armes peuvent être équipées par le mystérieux golem et les guerriers de diverses races.Vous pouvez l'obtenir en terminant les combats ajoutés dans cette mise à jour.
Nouvelle frappe synchronisée exclusiveZelda et Karamo disposeront chacun de leur propre Attaque Synchro.- Karamo lancera un boomerang que Zelda renverra grâce au pouvoir du temps pour enchaîner avec une nouvelle attaque. Si vous appuyez sur [X] au bon moment, vous rattraperez le boomerang, ce qui rendra l'attaque encore plus puissante.Vous pouvez l'apprendre en relevant les défis d'Hyrule ajoutés dans cette mise à jour.
Combattre aux côtés du Golem de BlocVous pouvez désormais effectuer une Frappe Synchro avec le Golem de Bloc, une puissante attaque tournoyante qui renversera les ennemis faibles et réduira la jauge de point faible des ennemis plus forts.En plus des batailles ajoutées dans cette mise à jour, elle peut également être activée dans les batailles existantes mettant en scène des golems de blocs.
- "Une bataille sérieuse avec Raul"
- "Bataille pour obtenir beaucoup de Pou"
- "Des combats sans égal où vous pouvez viser plus de 2000 KO"
Améliorations fonctionnellesLes améliorations fonctionnelles suivantes ont été apportées :
- Action
- Les actions spéciales du Golem mystérieux peuvent désormais être sauvegardées pour chaque type d'arme.
- Ajout d'un signal sonore d'avertissement avant la fin des effets des compétences uniques « Limit Break » et « Infinite Battery ».
- Bataille
- Vous pouvez désormais sélectionner vos personnages et vos armes dans la « Salle d'entraînement ».
- Lors de la sélection de « Nourriture spéciale » et « Batterie de rechange », un aperçu du montant récupéré s'affiche désormais.
- Écran de préparation au déploiement
- Depuis l'écran « Alliés » lors de la préparation du déploiement, vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton [Y] pour passer au « Défi Tweet ».
- Carte d'Hyrule :
- Ajout des tutoriels affichés sur la carte d'Hyrule à la liste
- Visualisation de la division des zones au sol sur la carte d'Hyrule
- Lorsque vous survolez une bataille de libération, un aperçu de la zone à reconquérir s'affiche désormais.
- Défi Hyrule
- La couleur du texte de la liste des défis d'Hyrule a été modifiée : les objets à éliminer apparaissent désormais en jaune.
- Affichage ajusté de l'état d'achèvement du Défi d'Hyrule
- Correction de plusieurs problèmes, notamment :
- La compétence unique « Lancement de golem » n'est pas affectée par certains effets spéciaux ou améliorations.
- Le défi Tweet « Vaincre XX ennemis avec Zonaugia » ne compte pas, même si les conditions sont remplies grâce à une attaque puissante ou un combat aérien avec Zonaugia.
- L'attaque de Degugarma active la capacité secrète « Auto-garde avec une certaine probabilité d'électrocuter/geler/brûler l'ennemi » et même si vous utilisez l'auto-garde, l'ennemi ne sera pas dans l'état d'attribut attendu.
- Lorsque vous sélectionnez « Changer de personnage » dans le menu pause, l'état amélioré peut être annulé.
- Lorsque vous sélectionnez « Réessayer » après avoir effectué une opération spécifique, il est possible que la musique de fond ne soit plus diffusée.
- Impossible de progresser à Ososowaku
- En cas de déconnexion de la communication pendant le partage de communication, les attaques ne toucheront plus certains ennemis.
- Lors d'une partie en écran partagé à 2 joueurs, si vous sélectionnez « Réessayer » après avoir effectué une opération spécifique, vous serez peut-être renvoyé à la « Carte d'Hyrule ».
- En mode 2P en écran partagé, la rotation de la caméra est inversée lorsque Matsuba et Synch Strike sont activés.
- Problèmes d'affichage à l'écran
Sources : Gamecity.ne.jp via NintendoLife, Nintendo Everything, Gematsu
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.