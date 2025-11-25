News Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Switch 2)

Une première mise à jour gratuite arrive pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Nintendo et Koei Tecmo lancent le 27 novembre une mise à jour gratuite pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, avec des armes inédites, des défis et de nouvelles attaques synchronisées.