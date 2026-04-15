[Rumeur] Starfield classifié sur Nintendo Switch 2 à Taïwan
Des instances de régulation taïwanaises viennent de classer Starfield sur Switch 2, mais des rumeurs sur son développement chaotique tempèrent l'enthousiasme.News
- Le jeu de Bethesda a reçu une classification officielle auprès de l'instance de régulation taïwanaise pour la Nintendo Switch 2
- Des rumeurs font état de difficultés de développement sur le portage, signalées par le leaker NateTheHate
- Aucune date de sortie ni détail technique ne sont précisés dans ce classement
La rumeur prend du poids. Le Taiwan Digital Game Rating Committee vient d'attribuer une classification officielle à Starfield, le RPG spatial de Bethesda, et ce sur Nintendo Switch 2. C'est à ce jour l'indice le plus concret de l'existence du portage dont on murmure le nom depuis de nombreux mois maintenant.
Une classification qui sent l'annonce imminenteUne classification sur une instance de régulation officielle, c'est généralement le signe qu'une annonce n'est plus très loin. Bethesda et sa maison mère Microsoft n'ont pas fait mystère de leur stratégie d'élargissement ces derniers mois : les titres du studio filent sur de nouvelles plateformes, et la Switch 2 s'inscrit dans cette logique.
De son côté, Taïwan n'est pas la seule à s'agiter : plusieurs instances de régulation à travers le monde ont classifié ces dernières semaines une longue liste de jeux pour la console de Nintendo, sans qu'aucune annonce officielle ne suive pour l'instant de la part des éditeurs.
Mais le développement ne se passerait pas comme prévuOn prendra cependant les pincettes de rigueur face à la perspective de retrouver Starfield prochainement. Le leaker NateTheHate, dont le bilan reste respectable bien qu'imparfait sur les dossiers Nintendo, indiquait récemment que le portage de Starfield "ne se déroule pas comme prévu".
Difficile de savoir, donc, si ce classement traduit un projet bien avancé ou si l'éditeur a simplement lancé les démarches administratives en amont d'un développement dont l'achèvement est encore incertain.
La classification ne précise ni date de sortie, ni la moindre indication technique sur ce que pourrait donner Starfield sur le hardware de Nintendo. On espère en savoir plus lors d'une prochaine prise de parole officielle comme un Partner Showcase ou un Nintedno Direct, mais pour l'heure, rien de confirmé du côté de Bethesda ou de Big N.
Et vous, est-ce que Starfield vous attirerait sur Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : TDRC via My Nintendo News, Nintendo Everything
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