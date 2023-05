Sky Oceans: Wings For Hire, un nouveau JRPG inspiré de Skies of Arcadia, annoncé sur Nintendo Switch

Sky Oceans: Wings For Hire - Announcement Teaser 25/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En voici une nouvelle excitante pour les fans de JRPG et de Nintendo Switch. PQube et Octeto Studios ont révélé un tout nouveau JRPG intitulé Sky Oceans: Wings For Hire. Inspiré par le classique "Skies of Arcadia", ce jeu promet de nous emmener dans une aventure épique à travers les cieux. En voici, pour commencer, la bande-annonce de révélation :Dans Sky Oceans: Wings For Hire, nous incarnerons Glenn Windwalker, le capitaine d'un groupe de pirates des cieux, qui part pour l'aventure de sa vie. Le jeu propose de nombreuses îles à explorer, à la fois sur terre et dans les cieux, tout en recrutant notre équipage et en exploitant leurs forces individuelles pour obtenir les meilleurs résultats en combat.Les combats semblent se dérouler sous forme de duels aériens stratégiques au tour par tour. Nous aurons le choix entre entrer en combat et tirer sur nos ennemis ou prendre le temps d'éviter les attaques entrantes. Ce mode de combat semble être une manière plutôt intéressante de gérer les combats aériens.Le jeu propose également une esthétique inspirée de l'animation japonaise, avec des environnements diversifiés et une conception originale de personnages. Nous aurons l'occasion de découvrir de nouvelles villes et cultures, et d'aider à résoudre les problèmes locaux sous forme de quêtes annexes, pour gagner le soutien et la loyauté de nos interlocuteurs.Malheureusement, nous n'avons pas encore de date de sortie précise pour Sky Oceans: Wings For Hire. Le jeu est simplement annoncé comme "à venir prochainement" sur Nintendo Switch.