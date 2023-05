Pikmin Bloom en juin 2023 : prévision des mégafleurs de juin et date de la journée communautaire

En juin, Pikmin Bloom nous réserve encore de belles surprises avec l'arrivée des callas blanches, jaunes, rouges et bleues. Ces fleurs, malgré leur nom, n'appartiennent pas à la même famille que les vrais lys, ce sont en fait des tubercules. Nous aurons donc le plaisir de créer de magnifiques sentiers en semant des pétales de ces fleurs lors de nos promenades.Tout au long du mois de juin, les grandes fleurs pourront occasionnellement éclore en pensées, œillets, callas, hortensias, lys ou roses lorsque nous planterons des pétales rouges, jaunes, blancs ou bleus autour d'elles. De plus, les fruits obtenus en affrontant des champignons donneront soit du nectar régulier, soit du nectar de pensée, œillet, calla, hortensia, lys ou rose.Le point culminant du mois sera sans aucun doute la journée communautaire qui se tiendra sur deux jours, les 10 et 11 juin. Les détails de cet événement seront annoncés prochainement. Rappelons que si vous ne parvenez pas à faire vos 10000 pas le 1e jour, il vous faudra repartir de 0 le lendemain pour tenter votre chance, mais cela nous donne plus de chances d'atteindre l'objectif, car on n'est pas toujours dispo le jour choisi quand il n'y en a qu'un seul !Pour rappel, Pikmin Bloom est un jeu mobile développé par Niantic, qui nous invite à faire pousser des Pikmin et à faire fleurir des fleurs tout en gardant une trace de nos précieux souvenirs, le tout en marchant. Que ce soit pour une petite promenade autour de chez soi ou pour se rendre au travail ou à l'école, chaque pas compte dans nos aventures Pikmin !Sources : GoNintendo