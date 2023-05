Disgaea 7: Vows Of The Virtueless arrive le 6 octobre 2023 en France

Bish Bash Bots | Announce Trailer 25/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Embarquez dans une aventure épique, dans ce Tactical RPG débordant de nouvelles fonctionnalités diaboliquement excitantes telles que la Gigantification, le mode Infernal, la Réincarnation d’objet, la fonction combat automatique améliorée, ainsi que des affrontements en ligne classés. Il vous sera également possible de personnaliser votre propre équipe à l’aide d’un roster de plus de 40 classes de personnages.

Le royaume démoniaque de Hinomoto est en train de changer et l’époque des valeureux guerriers est bientôt révolue. Pris dans toute cette agitation, Fuji, un samurai paresseux, et Pirilika, une fan inconditionnelle du Bushido, se retrouvent contre toute attente à faire équipe. Tous deux s’engagent dans une lutte contre un régime tyrannique, qui les mènera sur la voie de la rédemption et de l’honneur !

NIS America a annoncé les dates de sortie mondiales pour Disgaea 7: Vows Of The Virtueless. Le dernier opus de la série Disgaea sera lancé le 3 octobre en Amérique du Nord, le 6 octobre en Europe et le 13 octobre en Océanie.Voici une nouvelle bande-annonce proposée pour accompagner ces annonces :Disgaea 7: Vows Of The Virtueless est un RPG tactique que NIS America nous promet dantesque :Voici l'histoire que nous conte le communiqué de presse officiel :Une édition physique sera proposée, pour toutes les consoles, dont la Switch, avec un coffret comprenant le jeu Disgaea 7: Vows of the Virtueless, un mini artbook et un lien vers la bande-son numérique à téléchargerSources : NintendoSoup