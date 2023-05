Les glitches de duplication supprimés avec la mise à jour 1.1.2 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Contenu de la version 1.1.2 (Sortie le 26 mai 2023)

Corrections de bugs audio

Corrections supplémentaires

Nintendo a déployé ce vendredi 26 mai une mise à jour pour le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui a apporté plusieurs corrections, notamment la suppression de nombreux glitches de duplication qui étaient exploités par les joueurs. Eh oui... déjà !Selon les notes officielles de la mise à jour, la version 1.1.2 a apporté des corrections de bugs audio et d'autres améliorations générales. Cependant, les joueurs ont rapidement découvert que la mise à jour avait également un impact significatif sur les glitches de duplication que nous avions pu exploiter ces derniers jours après leur découverte par d'autres joueurs.Ces glitches permettaient aux joueurs de multiplier facilement et rapidement une grande quantité de ressources et d'objets dans le jeu, et même de cumuler des équipements. Il semblerait donc que plusieurs de ces exploits ont été supprimés avec ce tout nouveau patch.Les utilisateurs ont rapporté sur le réseau social Reddit que divers glitches de duplication ne fonctionnent plus, tandis que les tests internes ont révélé que le glitch de parapente a également été affecté par la mise à jour.Voici la traduction littérale des notes de version proposées sur le site officiel américain - Correction d'un problème où le son était joué à un volume extrêmement élevé dans certaines conditions.- Correction d'un problème dans la quête principale " Caméra dans les profondeurs ", où les joueurs ne pouvaient pas progresser au-delà d'un certain point. Le téléchargement de la mise à jour permettra aux joueurs de dépasser ce point.- Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.Sources : Eurogamer