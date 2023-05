Pokémon : quelques chiffres sur le succès de la franchise

La franchise Pokémon est la plus lucrative au monde avec plus de 75 milliards de dollars rapportés depuis les premiers jeux en 1996. Aujourd'hui, The Pokémon Company a mis à jour ses chiffres clés et la saga a toujours autant de succès !Si on s'en tient aux chiffres diffusés et actualisés à mars 2023, c'est plus de 480 millions de jeux qui ont été vendus, en augmentation de 40 millions sur un an. Merci à Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet évidemment mais aussi à Légendes Pokémon : Arceus.Du côté des cartes à jouer, l'ordre de grandeur est tout autre puisque c'est 52,9 milliards de cartes à jouer qui ont été produites. Un chiffre en hause de plus de 9,7 milliards par rapport à l'année 2022. Un chiffre énorme qui témoigne du regain de popularité du jeu de cartes Pokémon, notamment auprès des collectionneurs.Ces chiffres montrent que la franchise Pokémon continue à gagner en popularité au fil des années. De quoi augurer d'une belle croissance pour The Pokémon Company pour les prochaines années !