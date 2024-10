Eclosion de Pikmin au Nintendo Museum

Amateurs de Pikmin Bloom, vous ne serez pas oublié en visitant le Nintendo Museum. Pour les chanceux ayant eu le privilège d'obtenir une place pour le musée Nintendo situé à Uji dans la province de Kyoto au Japon, un événement exceptionnel attend les joueurs de Pikmin Bloom.En effet, un emplacement exclusif a été ajouté à l'intérieur même du musée ! En balayant cet emplacement spécial vers le bas, vous obtiendrez non pas une, mais deux pousses dorées ! La première deviendra un Pikmin déco Autocollant de cadeau rouge, bleu ou jaune, et la seconde un Pikmin déco Carte de fleur rouge sur laquelle le nom « Nintendo » est écrit en caractères japonais. Alors ne passez pas à coté en arpentant les allées du musée regorgeant de clins d'œil aux différentes licences de la firme de Kyoto.Pour être bien certain de ne pas rater ces adorables petites pousses, nous vous conseillons de suivre les recommandations suivantes :- Les visiteurs doivent faire une réservation et acheter un billet pour accéder au Nintendo Museum.- Les pousses dorées de l’emplacement spécial du Nintendo Museum ne peuvent être attribuées qu’une fois tous les 30 jours.- Pour que l’emplacement spécial et les Pikmin déco associés s’affiche correctement, veuillez utiliser la version v102 ou ultérieure de l’application.Pour rappel, Pikmin Bloom est un jeu co-développé par Niantic (connu également pour être à l’origine de Pokémon Go et Harry Potter : Wizards Unite) et Nintendo. Ce jeu repose sur les bases ayant fait le succès de Pokémon Go à savoir la réalité augmentée et la géolocalisation en reprenant l’univers de nos charmants personnages. Ce jeu est disponible sur IOS et Android, et fait l'objet de mises à jour régulières comme l'ajout de la Party Walk en juillet dernier.Le musée a ouvert le mercredi 2 octobre 2024. Les places sont disponibles sur tirage au sort. Alors serez-vous assez chanceux pour faire partie des premiers privilégiés à découvrir le musée ?