Test de Hidden my paradise : jouez à cache cache avec le décor !

Un petit paradis…

Fée… toi-même !

Bien entendu, construire son niveau, c’est rigolo, mais c’est encore mieux si vous pouvez le faire jouer à d’autres ! Et c’est le cas. Dans la partie en ligne, vous pouvez poster le vôtre et jouer à celui des autres. Cela ajoute une grande longévité au titre, tant, bien sûr, qu’il reste des personnes pour alimenter cette banque de niveaux et de possibilités… !

Bienvenue dans ce petit coin de paradis particulièrement beau. Le dessin fait penser à de la bande dessinée pour la jeunesse, avec son côté très rond et coloré, l’inspiration est cosy et douce et on s’attend presque à pouvoir s’installer au coin du feu. A moins que ce ne soit possible ?Hidden my paradise commence comme beaucoup de cherche et trouve : par un court tutoriel, qui introduit une à une les différentes mécaniques. Au programme donc : vous allez devoir trouver des éléments présents dans la barre en bas de l’écran. Ca c’est classique. Mais pour cela, vous allez pouvoir déplacer tout ce qui se trouve sous vos yeux ! Bouger donc cette armoire pour voir ce qu’il y a derrière, ce chien pour sélectionner le rondin sur lequel il trône, et ainsi de suite. Vous vous en doutez, cela va donner lieu à une nouvelle fonctionnalité plutôt cool : la photo.Chaque niveau de Hidden my paradise contient un certain nombre de clichés. Ils apparaissent à droite de l’écran et sont déjà faits. Votre but, ce sera de les refaire, de déplacer les différents éléments du décors pour reformer le cliché exemple et prendre la photo. L’occasion de vous rendre compte qu’en plus de pouvoir déplacer les objets et animaux présents, vous pouvez aussi les retourner (en miroir) pour les placer comme sur la photo.Mais ce n’est pas tout ! On l’a dit, le jeu est plutôt dense. En plus de trouver les éléments cachés et d’en assembler d’autres pour faire un cliché, vous allez aussi devoir chercher les petites fées. Elles sont cachées dans différents éléments, rendu scintillant par leur présence. Il faut alors cliquer dessus pour la faire sortir de sa cachette et la comptabiliser.Tous les éléments que vous allez croiser sont ensuite utilisables dans la partie édition du jeu. Comme de plus en plus souvent, Hidden my paradise propose un mode de création. A vous de construire vos aventures, vos tableaux et de les soumettre à la communauté. Vous pouvez aussi bien créer des cherche et trouve, mais aussi composer des clichés et cacher les éléments nécessaires dans l’image. Toutes les options du jeu sont disponibles, au fur et à mesure que vous aurez complété les différents niveaux.