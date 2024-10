Test de Neva, une aventure poétique et épique de toute beauté

Une histoire nous faisant vivre des montagnes russes émotionnelles

Une aventure mêlant combats et plateforme puzzle

Neva retrace l'histoire d'Alba, une jeune femme qui assiste à un événement traumatisant dans la mort d’une louve blanche géante, créature majestueuse avec qui elle était liée, et qui a été attaquée par d’étranges forces obscures. Ces dernières ont l’air de corrompre et de détruire progressivement toute vie qui les entoure.Alba va donc se lier au petit louveteau qui les accompagnait, nommé Néva. Ensemble, ils entament un voyage périlleux dans un monde magnifique, désormais à l'agonie. En effet, la nature noircit, les arbres des forêts se craquellent, une grande partie du paysage semble en ruine.La relation des deux protagonistes évolue tout au long de l’histoire. Ici, nous contrôlons uniquement Alba. La jouabilité est très simple puisqu’il s’agit d’avancer, sauter, se battre et appeler Néva pour ne pas le perdre ou le retrouver facilement. Plus tard, nous avons la possibilité de le chevaucher lorsqu’il est adulte mais également l’envoyer se battre contre les ennemis lors des combats dont nous parlerons plus bas.L’aventure est répartie en quatre chapitres qui correspondent aux différentes saisons de l’année et Néva grandit au fur et à mesure devenant un majestueux loup géant.Les graphismes ressemblent ici à des dessins faits sur aquarelle, très colorés aux tons pastels, qui donnent de la douceur à cette épopée poétique teintée de tragédie. Même si les dessins sont simples et que les personnages ne parlent pas, chacun d’eux est fort en émotion. Aucune situation ne nous laisse indifférent et le paysage lui-même est empli de beauté et de tristesse en même temps.Les animaux géants que l'on croise durant notre périple comme les loups ou les sangliers, n’est pas sans nous rappeler l’univers de Princesse Mononoke d’Hayao Myazaki. Quant aux créatures entièrement noires qui détruisent tout sur leur passage, elle sont dotées d’une sorte de masque blanc, ce qui nous fait penser au sans-visage dans le Voyage de Chihiro, autre chef-d’oeuvre du grand maître de l’animation.Le lien entre Alba et Néva est si fort que nous avons même la possibilité, via la touche x de la manette, d’appeler le jeune loup et de le caresser tout au long de la partie. Ces instants sont emplis de tendresse et nous avons presque tendance à presser le bouton très régulièrement. On s’attache à nos protagonistes principaux et on veut qu’il ne leur arrive rien.Ils ne sont fort heureusement pas démunis face à ces monstres qui sèment mort et ruine sur leur passage.En plus d’être une aventure riche en émotions, Néva est également un jeu de plateforme puzzle en 2D et de combat. Nous ne nous contentons pas d’observer nos ennemis tout décimer, nous les affrontons. Au début, il n’y a qu’Alba munie de son épée mais plus tard, elle a la possibilité d’envoyer Néva adulte sur les monstres. Cependant, il n’y a pas de système d’expérience, de puissance ou d’items à gagner ni de montée de niveau.Les monstres sont vaincus via certaines techniques et en assimilant les patterns de chacun. Cela vaut en particulier pour les ennemis puissants et les boss où il ne suffit pas simplement de frapper avec l’épée. Et parfois, la jeune femme a également besoin de s’aider de l’environnement pour gagner.Alba a la possibilité de grimper le long des lianes, d’esquiver, d’utiliser le double saut voire même faire les deux en même temps lorsqu’il s’agit de combattre un ennemi aérien ou d’accéder à une plateforme éloignée.Lors de certains passages du jeu, nous ne pouvons pas nous battre mais nous devons fuir pour éviter la corruption et la mort. Il convient alors d’être suffisamment agile pour traverser les obstacles car Alba ne peut pas accélérer sa course. Heureusement qu’elle a la possibilité de chevaucher Néva au bout d’un moment car on a tendance à la trouver un peu trop lente surtout lors de situations critiques.Alba ne dispose que de trois fleurs représentant ses points de vie. A chaque coup, elles fanent et à la fin, c’est le K.O.Comme nous le disions un peu plus haut, aucun item n’est à obtenir. Pour regagner son énergie, il suffit de frapper ses ennemis avec l’épée de la jeune femme ou de croiser des totems tout au long de l’aventure qui la régénèrent entièrement. Même Néva, une fois devenue adulte, a le pouvoir de lui redonner de la vie.Si Alba meurt, la situation n’est pas vraiment frustrante pour nous car nous reprenons la partie peu de temps avant le combat. En effet, les sauvegardes automatiques sont très fréquentes.Enfin, Outre les combats, pour avancer dans leur périple, notre héroïne doit également résoudre des casses-têtes dans l'environnement comme par exemple, atteindre certaines plateformes accessibles que d’une certaine manière ou activer des mécanismes dans un certain ordre pour ouvrir des passages etc. Parfois, c’est la rapidité et la dextérité qui sont importantes. Et là encore, c’est dans ces moments que l’on peut trouver Alba trop lente. Certaines énigmes nous incitent même à prendre autant le chemin de droite que celui de gauche afin d’activer certains dispositifs. Et absolument aucune carte pour nous repérer. Heureusement que le jeu est linéaire et qu’on ne se perd pas vraiment.Néva ne connaît pas ce problème car il a le pouvoir de se téléporter d’un endroit à un autre sans difficulté. Ce dernier attend ensuite que nous parvenions jusqu’à lui.