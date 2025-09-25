Rechercher sur Puissance Nintendo
Fire Emblem Shadows Disponible sur mobile le 25/09/2025
News Fire Emblem Shadows (mobile)

Nintendo sort un nouveau jeu sur mobile : Fire Emblem Shadows

Par surprise cette nuit, Nintendo a dévoilé Fire Emblem Shadows, un nouveau jeu mobile à découvrir dès maintenant.

News
Nintendo et les jeux sur mobile, c’est une histoire qui a commencé en 2016 avec Miitomo et Super Mario Run. À date, Pikmin Bloom était l’incursion la plus récente de Nintendo sur mobile jusqu’à aujourd’hui. En effet, dans la nuit, Nintendo a révélé un nouveau jeu mobile issu de la licence Fire Emblem. Après Fire Emblem Heroes, c’est donc Fire Emblem Shadows qui arrive sur mobile en optant pour un système de jeu totalement différent des autres épisodes de la licence.
Fire Emblem Shadows - Bande-annonce de lancement
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Fire Emblem Shadows propose en effet des batailles en temps réel à trois joueurs en ligne où, lors de chacune d’entre elles, se cachent parmi vos alliés un traître. L’objectif, lors de la première partie du combat, est donc au-delà de battre les ennemis, de deviner qui est le traître et ensuite de voter. Si vous avez démasqué le traître, vous obtiendrez alors un avantage certain pour la suite du combat, qui consiste à vaincre le traître et ses acolytes de l’ombre.
Deux histoires en solo sont à découvrir et permettent de découvrir deux points de vue d’un même récit, d’un côté la Lumière et de l’autre l’Ombre.

Ce nouveau jeu mobile est disponible dès maintenant sur les smartphones Android et iOS ainsi que sur tablettes. Il est gratuit avec des achats intégrés permettant d’acquérir un Pass de saison premium contenant divers bonus.
