Formula legends A paraître sur Switch
Test de Formula legends (Switch)

Test de Formula Legends : entre simcade réussie et crash visuel

Un hommage assumé à l’histoire de la F1, mais sur Switch, la technique ne suit franchement pas. Test réalisé en docké et en portable : verdict contrasté.

Test
Et si on remontait 70 ans d’histoire de la Formule 1… sans licence officielle et avec quelques pixels en moins ? C’est ce que propose Formula Legends, un jeu signé 3DClouds qui mélange arcade et simulation pour faire revivre plusieurs décennies de course. Au programme : bolides mythiques, circuits réinventés et une bonne dose de nostalgie. Reste à voir si, sur Switch, le plaisir de pilotage réussit à prendre le dessus sur une réalisation qui patine un peu dans les virages. Précisons d’emblée : ce test a été; réalisé sur Nintendo Switch 2, avec une clé de la version Switch 1 (aucune version dédiée n’existe pour l’instant).

La Formule 1 sans licence mais pas sans clin d’œil

Développé par les iItaliens de 3DClouds, Formula Legends retrace 70 ans d’évolution de la Formule 1, revisitant chaque décennie avec un soin particulier. Le jeu propose de piloter des véhicules mythiques à travers 14 circuits transformés selon les époques, alternant phases d’arcade détendues et moments «simcade» qui demandent un minimum d’attention aux trajectoires et au grip. L’absence de licences officielles rappelle les grands souvenirs de Pro Evolution Soccer à la sauce sport auto : les clins d’œil sont partout, pilotes aux noms revisités, écuries fictives, mais qui rappellent clairement la réalité.

L’idée est simple : mélanger fun instantané et un petit soupçon de technique pour plaire autant aux curieux qu’aux fans de F1. Côté contenu, il y a de quoi varier : un mode histoire, des courses rapides, du contre-la-montre ou encore une salle d’exposition. Chaque victoire permet de débloquer de nouvelles voitures et de nouveaux circuits, histoire de construire son propre championnat maison.

Qu’est-ce que la Simcade ?

Une simcade est un genre de jeu de course qui mélange accessibilité et réalisme. Contrairement à l’arcade pur, qui mise surtout sur le fun immédiat et les sensations exagérées, la simcade intègre quelques mécaniques plus réalistes comme la gestion de l’adhérence, l’usure des pneus ou les conditions météo. Mais elle reste loin de la simulation pure, souvent plus exigeante et technique. L’idée est de trouver un équilibre : assez simple pour rester agréable à jouer, mais suffisamment crédible pour donner l’impression de piloter vraiment.

Formula Legends sur Switch : virage maîtrisé ou sortie de piste ?

Formula Legends avait de quoi séduire sur Switch, malgré les limites techniques de la console. Mais manette en main, la réalité est beaucoup moins flatteuse. En mode docké comme en portable, l’optimisation fait défaut : clipping constant, aliasing agressif, textures qui bavent… voire qui disparaissent complètement après quelques tours de piste. Certes, la machine commence à accuser son âge, mais même pour une Switch 1, le résultat reste difficile à défendre.
Galerie images

La direction artistique apporte un certain charme rétro aux voitures et aux circuits, avec des choix visuels qui évoquent clairement l’âge d’or des jeux de course. Mais cela ne suffit pas à compenser un rendu technique daté, très en retrait par rapport aux versions PS5 et PC, forcément plus flatteuses.

Tout laisse d’ailleurs penser que les équipes n’ont jamais eu accès au dev kit de la Switch 2 et qu’elles ont dû bricoler à partir d’une base déjà limitée. En même temps, il était inimaginable de faire l’impasse sur la Switch, tant son parc installé reste colossal. On se retrouve donc avec une version coincée entre deux générations, frustrante à l’œil et amère à jouer pour ceux qui attendaient enfin un vrai saut de génération.

Manette en main, le plaisir de jeu est au rendez-vous

Heureusement, une fois en piste, Formula Legends retrouve des sensations plaisantes. La prise en main est accessible sans être simpliste : les contrôles sont clairs, les aides ajustables et la progression gratifiante. Le ressenti évolue vraiment d’une décennie à l’autre : les voitures des années 60, lourdes et instables, demandent d’anticiper chaque virage, tandis que les monoplaces modernes réagissent à la moindre sollicitation, obligeant à changer totalement ses réflexes de pilotage. Cette variété rend chaque course unique et évite la monotonie d’un simple jeu d’arcade.

Les mécaniques de course viennent enrichir l’expérience. La gestion de l’usure des pneus oblige à réfléchir à sa stratégie : repousser un arrêt pour gagner du temps peut vite se retourner contre soi si les pneus lâchent dans les derniers tours. Les pit-stops, quant à eux, ne se résument pas à une simple pause automatique : le joueur doit réussir des QTE rapides pour optimiser le changement des pneus et ressortir plus vite que ses adversaires. Rater une manipulation coûte cher, renforçant la tension de ces moments où chaque seconde compte.
Enfin, des subtilités comme le déclenchement du WRS (sorte de DRS revisité pour le jeu) ajoutent une dimension tactique supplémentaire. Bien utilisé, ce boost temporaire permet de dépasser en ligne droite ou de défendre sa position dans les derniers mètres. À cela s’ajoutent la météo dynamique, une manière de conduire différente en fonction des époques et la nervosité palpable au départ des courses. L’ensemble donne une vraie impression de progression : pour gagner, il faut assimiler les particularités de chaque voiture, de chaque circuit et de chaque décennie. C’est ce mélange de fun et d’exigence qui fait de Formula Legends une «simcade» étonnamment consistante.
Formula Legends - Official Launch Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
13/20
Formula Legends sur Switch est un jeu agréable à jouer et prenant, mais qui rate malheureusement son envol à cause d’une technique sous-développée et d’un manque cruel d’options multijoueur. Riche par son contenu et intelligent dans sa relecture des décennies, il ne saura pleinement convaincre que les fans très indulgents ou nostalgiques. Pour les autres, mieux vaut attendre une potentielle mise à jour ou s’orienter vers les versions concurrentes plus abouties.
13 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Malgré ses ambitions, Formula Legends s’écroule techniquement : optimisation absente et visuels indignes de 2025. La prise en main reste agréable et les intentions louables, mais la frustration domine vite. On peut y trouver un charme rétro si l’on se contente du plaisir de piloter, en oubliant l’absence de multijoueur et les défauts graphiques. Pour les passionnés de F1 dont la Switch 1 est la seule console, pourquoi pas. Mais pour profiter pleinement d’un jeu au concept et au gameplay solides, ce n’est clairement pas la meilleure version. Le jour où une version optimisée pour Switch 2 verra le jour, on pourra sans doute ajouter trois points à la note. Le jeu mérite aisément un 16/20 une fois correctement adapté.

Jouabilité
La jouabilité de Formula Legends se situe clairement dans l’entre-deux : assez arcade pour rester accessible, mais avec suffisamment d’éléments de simulation pour demander un minimum de concentration. Les contrôles répondent bien, les aides sont modulables, et on ressent la différence entre les époques : voitures plus lourdes et glissantes dans les années 60, monoplaces plus nerveuses et précises dans les décennies récentes. Cette variété permet d’éviter la monotonie et renforce le sentiment de progression.
Durée de vie
Correcte et portée par un mode histoire qui traverse plusieurs décennies de F1 et permet de débloquer voitures et circuits au fil des épreuves. Mais après les premiers championnats, la répétition s’installe : tout repose sur l’envie de compléter la collection et d’explorer chaque époque. Comptez une vingtaine d’heures pour un joueur curieux, mais sans licence officielle ni multijoueur solide, la rejouabilité s’essouffle vite et limite l’intérêt sur le long terme.
Graphismes
C’est le vrai point faible du jeu. On comprend que la Switch peine à suivre en 2025, mais qu’en est-il du jeu sur une Switch 2, qui aurait largement pu faire tourner le soft sans broncher une seconde ? Dommage. On attendra donc de pied ferme un éventuel patch ou une véritable édition optimisée pour la Switch 2.
Son
La bande-son n’est pas désagréable, sans être vraiment mémorable non plus. Elle se fait parfois couvrir par les bruits de moteur et les effets sonores, ce qui peut gêner un peu. Mais c’est aussi très subjectif : ceux qui préfèrent entendre rugir les moteurs plutôt que la musique peuvent régler ça facilement dans les options. De notre côté, on trouve que ça fait le travail, même si on n’en gardera pas un souvenir impérissable.
Intérêt
Pour les amateurs de F1, de collection et de simcade fun, le jeu est une bonne proposition. Pour ceux qui veulent du visuel haut de gamme, du multi ou de l’authenticité totale, la déception est forte.

Galerie images

Dernières infos Nintendo
Retournez sur la page d'accueil