Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Borderlands 4 Disponible sur Switch 2 le 03/10/2025
News Borderlands 4 (Switch 2)

Borderlands 4 sur Switch 2 repoussé indéfiniment

Le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2, initialement prévu pour le 3 octobre, est désormais repoussé sans nouvelle date confirmée. Gearbox évoque le besoin de peaufinage.

News
Il était très attendu ce Borderlands 4, après un lancement de plusieurs versions cette semaine sur consoles concurrentes, le jeu vient faire subir un coup dur aux propriétaires de Switch 2 : la version Nintendo est désormais reportée indéfiniment.

Gearbox, l’éditeur, a publié un communiqué précisant qu’ils ne prenaient pas cette décision à la légère, mais que « le jeu a besoin de temps supplémentaire de développement et de polissage » pour offrir une expérience satisfaisante.

Ils espèrent aussi aligner ce lancement avec l’ajout d’une fonctionnalité de cross‑save, mais aucun calendrier précis n’a été donné pour cela. On est donc purement dans l'expectative, et on ne peut pas exclure une annulation du jeu si les problèmes de performance largement critiqués par les joueurs ne peuvent pas être résolus de manière satisfaisante.

Annulation des précommandes numériques & modalités physiques

Toutes les précommandes numériques de Borderlands 4 sur Switch 2 seront annulées. L’annulation sera automatique à partir du 26 septembre, ou les joueurs peuvent choisir de la faire manuellement dès maintenant via l'eShop de la console.

Pour les versions physiques, Gearbox invite les joueurs à contacter le revendeur concerné pour les modalités, mais aucun retrait automatique n’est annoncé pour celles-ci.

Un retard « raisonnable » ? Ou une alerte sur le portage ?

Le report est intervenu peu avant la date initiale de lancement (3 octobre), ce qui laisse penser que des difficultés de dernière minute dans l’optimisation ou la compatibilité sont en cause.

Ce n’est pas sans ironie, étant donné que Borderlands 4 connaît déjà des critiques pour ses performances sur PC ou consoles — fuites de mémoire, instabilité et optimisation imparfaite sont mentionnées dans certains retours joueurs.

Les sites américains qui ont largement commenté ce report sine die du jeu indiquent que le passage sur une console hybride comme la Switch 2 impose sans doute des contraintes plus strictes de mémoire, de contrôle thermique et de puissance.

D’ailleurs, des fuites antérieures indiquaient que le jeu devait tourner majoritairement à 30 FPS, avec des baisses ponctuelles, même dans la version Switch 2, et que même les versions physiques demanderaient un téléchargement additionnel. On peut se demander si ces compromis étaient déjà une contrainte de départ pour l’équipe de développement.

Et maintenant, on fait quoi ?

À ce stade, aucune nouvelle date de sortie pour la version Switch 2 n’a été annoncée. Gearbox assure qu’ils informeront la communauté une fois les plans ajustés. La promesse d’un alignement avec le système de cross‑save pourrait donner un coup de pouce pour un lancement plus cohérent, si les équipes y parviennent. Mais ce n'est pas de bon augure pour le succès commercial du jeu sur Switch 2, une fois la fenêtre de sortie manquée.

En attendant, les joueurs Switch 2 devront patienter, surveiller les annonces officielles… et croiser les doigts pour que ce polissage porte ses fruits. Les plus impatients peuvent toujours acheter le jeu sur une plateforme concurrente s'ils ont la chance d'en être équipés.

Vous pouvez réagir en commentaire ci‑dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo Everything, NintendoSoup, Nintendo Insider, Eurogamer.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Société
GearBox Software
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil