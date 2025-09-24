Borderlands 4 sur Switch 2 repoussé indéfiniment
Le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2, initialement prévu pour le 3 octobre, est désormais repoussé sans nouvelle date confirmée. Gearbox évoque le besoin de peaufinage.News
Gearbox, l’éditeur, a publié un communiqué précisant qu’ils ne prenaient pas cette décision à la légère, mais que « le jeu a besoin de temps supplémentaire de développement et de polissage » pour offrir une expérience satisfaisante.
Ils espèrent aussi aligner ce lancement avec l’ajout d’une fonctionnalité de cross‑save, mais aucun calendrier précis n’a été donné pour cela. On est donc purement dans l'expectative, et on ne peut pas exclure une annulation du jeu si les problèmes de performance largement critiqués par les joueurs ne peuvent pas être résolus de manière satisfaisante.
Greetings, Vault Hunters - We need to share that the release of Borderlands 4 on Nintendo Switch 2 is being delayed. We do not take this decision lightly, but are committed to ensuring we deliver the best possible experience to our fans, and the game needs additional development…— Borderlands (@Borderlands) September 23, 2025
Annulation des précommandes numériques & modalités physiquesToutes les précommandes numériques de Borderlands 4 sur Switch 2 seront annulées. L’annulation sera automatique à partir du 26 septembre, ou les joueurs peuvent choisir de la faire manuellement dès maintenant via l'eShop de la console.
Pour les versions physiques, Gearbox invite les joueurs à contacter le revendeur concerné pour les modalités, mais aucun retrait automatique n’est annoncé pour celles-ci.
Un retard « raisonnable » ? Ou une alerte sur le portage ?Le report est intervenu peu avant la date initiale de lancement (3 octobre), ce qui laisse penser que des difficultés de dernière minute dans l’optimisation ou la compatibilité sont en cause.
Ce n’est pas sans ironie, étant donné que Borderlands 4 connaît déjà des critiques pour ses performances sur PC ou consoles — fuites de mémoire, instabilité et optimisation imparfaite sont mentionnées dans certains retours joueurs.
Les sites américains qui ont largement commenté ce report sine die du jeu indiquent que le passage sur une console hybride comme la Switch 2 impose sans doute des contraintes plus strictes de mémoire, de contrôle thermique et de puissance.
D’ailleurs, des fuites antérieures indiquaient que le jeu devait tourner majoritairement à 30 FPS, avec des baisses ponctuelles, même dans la version Switch 2, et que même les versions physiques demanderaient un téléchargement additionnel. On peut se demander si ces compromis étaient déjà une contrainte de départ pour l’équipe de développement.
Et maintenant, on fait quoi ?À ce stade, aucune nouvelle date de sortie pour la version Switch 2 n’a été annoncée. Gearbox assure qu’ils informeront la communauté une fois les plans ajustés. La promesse d’un alignement avec le système de cross‑save pourrait donner un coup de pouce pour un lancement plus cohérent, si les équipes y parviennent. Mais ce n'est pas de bon augure pour le succès commercial du jeu sur Switch 2, une fois la fenêtre de sortie manquée.
En attendant, les joueurs Switch 2 devront patienter, surveiller les annonces officielles… et croiser les doigts pour que ce polissage porte ses fruits. Les plus impatients peuvent toujours acheter le jeu sur une plateforme concurrente s'ils ont la chance d'en être équipés.
Sources : Nintendo Everything, NintendoSoup, Nintendo Insider, Eurogamer.
