Capcom fait le show au TGS 2025 avec Monster Hunter, Mega Man, Street Fighter et Ace Attorney

Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection décolle en 2026

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - Trailer date de sortie | Version longue TGS 2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mega Man Star Force Legacy Collection pour les 20 ans

Mega Man Star Force Legacy Collection - Trailer d'annonce version longue TGS 2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Street Fighter 6 : C. VIPER et un crossover inattendu

Street Fighter 6 - Trailer de gameplay de C. Viper Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ace Attorney se développe à l'international !

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - Trailer de Mise à Jour Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Tokyo Game Show a été l’occasion pour Capcom de dévoiler un programme chargé pour les mois à venir. Entre la prochaine grande aventure de Monster Hunter Stories, une compilation anniversaire pour Mega Man Star Force et de nouveaux contenus pour Street Fighter 6, les joueuses et joueurs auront de quoi faire !Capcom a confirmé la sortie mondiale de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC. Ce nouvel épisode nous entraînera dans un monde fragilisé par l’Empiétement des cristaux, où tensions et mystères s’entremêlent.Les joueurs incarneront un Ranger chargé d’enquêter sur l’étrange quartz d’œuf et de rétablir l’équilibre des écosystèmes. Exploration libre, chevauchée de monstres, nouvelles stratégies de combat comme le Synchro Rush : tout est prévu pour rendre l’expérience plus épique que jamais.Voici la bande annonce en version longue du TGS 2025 :2026 marquera aussi le retour de Mega Man Star Force, avec une Legacy Collection regroupant pas moins de 7 épisodes de la série. Le pack inclura des améliorations modernes (filtres visuels, jeu en ligne, galerie, lecteur musical) et surtout toutes les cartes spéciales, parfois inédites en dehors du Japon.Cette collection sortira sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC (Steam), l’occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir les aventures cosmiques de Geo Stelar et Omega-Xis.Allez, une petite bande-annonce pour l'occasion :Le 15 octobre, C. Viper rejoindra le casting de Street Fighter 6 via le Year 3 Character Pass (ou à l’unité via Fighter Coins). Un skin moderne et un look rétro seront proposés, de quoi plaire aux fans de longue date.Devinez quoi... On a une bande-annonce pour ce nouveau combattant :À la même date, Capcom proposera un crossover inédit avec Banshee’s Last Cry, le visual novel culte, incluant un nouvel épisode gratuit pour le World Tour et divers bonus cosmétiques. Enfin, Zangief aura droit à une tenue « Mecha » en collaboration avec le groupe Cavalera Conspiracy.Enfin, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy recevra une mise à jour gratuite le 19 novembre avec de nouvelles langues (dont l’espagnol d’Amérique latine et le portugais brésilien), un mode galerie, une sélection d’épisodes et une option de lecture automatique.On vous le donne en mille : on a aussi une vidéo pour vous parler de cette mise à jour multilingue du jeu !