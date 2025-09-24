News Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Sega annonce Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties pour le 12 février 2026.

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio fêtent les 20 ans de la saga Yakuza avec un remake complet et une toute nouvelle intrigue, avec des infos qui nous intéressent tout particulièrement sur Nintendo Switch 2.