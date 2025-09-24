Rechercher sur Puissance Nintendo
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties A paraître sur Switch 2 le 12/02/2026
News Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2)

Sega annonce Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties pour le 12 février 2026.

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio fêtent les 20 ans de la saga Yakuza avec un remake complet et une toute nouvelle intrigue, avec des infos qui nous intéressent tout particulièrement sur Nintendo Switch 2.

News
Lors du RGG Summit 2025, SEGA a dévoilé une grosse surprise pour les fans de Yakuza et Like a Dragon : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, un pack deux-en-un attendu pour le 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2, et également sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux histoires réunies dans un même pack

  • Yakuza Kiwami 3 : remake complet de l’épisode sorti en 2009, avec des graphismes retravaillés, de nouvelles cinématiques et des intrigues inédites. On y retrouve Kazuma Kiryu et Haruka à Okinawa, confrontés à de nouveaux enjeux autour de l’orphelinat Morning Glory.
  • Deux styles de combat sont proposés : le Dragon de Dojima : Kiwami, le plus puissant de la série, et le style Ryukyu, inspiré des arts martiaux d’Okinawa avec 8 types d’armes différents.
  • Un mode inédit, Gangster légendaire : Bad Boy Dragon, permet de former un gang de motards avec les Ryukyu Giga Gonz.
  • Dark Ties : une histoire inédite centrée sur Yoshitaka Mine, l’antagoniste de Yakuza 3. Le jeu retrace ses origines et son basculement dans le monde des yakuzas, avec un style de combat inspiré de la boxe et le mode Sombre éveil.
  • L’Arène de l’enfer propose des combats clandestins avec règles spéciales, dont un mode survie dans des donjons.

Bonus de précommande et édition Digital Deluxe

  • Précommander le jeu donnera accès au DLC exclusif Ryukyu Giga Gonz : mec légendaire Ichiban, ajoutant Ichiban Kasuga au mode Bad Boy Dragon.
  • L’édition Digital Deluxe inclura des packs de personnalisation, des personnages supplémentaires et des musiques emblématiques. Une mise à niveau vers cette édition sera proposée séparément.

    • Le 20e anniversaire de Yakuza célébré comme il se doit

    Outre ce nouvel opus, SEGA a également annoncé que les autres consoles du marché allaient accueillir les jeux jusqu'ici exclusifs à la Switch 2 :
    • Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 disponibles sur Switch 2 dès le 13 novembre 2025, et le 8 décembre sur PS5, Xbox Series et PC.
    • Yakuza 0 Director’s Cut, déjà sorti sur Switch 2, arrivera aussi le 8 décembre sur les autres plateformes.

    Galerie images

    A lire aussi : notre test de Yakuza Kiwami sur Nintendo Switch 2.
