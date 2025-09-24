News Terra Nil (Switch)

News Terra Nil Heatwave : il fait très chaud ! Terra Nil propose un nouveau DLC gratuit : Heatwave. Tenter de redonner vie à des environnements où la chaleur a tout dévasté ! News

Terra Nil est un jeu de simulation écologique où la base du gameplay est de faire de la réhabilitation d'espace. Vous devez y placer des machines pour modifier l'environnement et rendre des environnements stériles foisonnants de vie, avant de retirer vos machines pour laisser la nature suivre son cours. Avec Heatwave, le DLC gratuit, la difficulté va encore augmenter…



Par Atar

Atar Publié le 24/09/2025

à 20h36 Redonner de l'espoir et reverdir le monde Sortir un DLC sur des environnements calcinés en plein cœur de l'été n'est pas une chose anodine. Terra Nil s'est en effet doté d'un DLC gratuit, faisant passer un message fort et engagé. Le titre donne autant d'espoir qu'il alerte : les environnements stériles et calcinés ont besoin de vous pour retrouver toute leur diversité.



Quelles nouveautés pour Heatwave ? Ce DLC gratuit propose de nombreux ajouts. Que ce soit dans le nombre de niveaux (logique) mais aussi dans les mécaniques. Nouvelles machines à votre disposition, mais aussi nouveaux animaux seront de la partie. Ainsi, vous pourrez faire des biomes de cactus avec un nouvel équipement, ou encore voir débarquer dans vos biomes éléphants et autres animaux plus habitués aux climats chauds.

Cet article complète le test complet du jeu Terra Nil , dont nous vous présentons ici le DLC "Heatwave".Sortir un DLC sur des environnements calcinés en plein cœur de l'été n'est pas une chose anodine. Terra Nil s'est en effet doté d'un DLC gratuit, faisant passer un message fort et engagé. Le titre donne autant d'espoir qu'il alerte : les environnements stériles et calcinés ont besoin de vous pour retrouver toute leur diversité.Le gameplay est toujours le même (et vous pouvez en avoir un aperçu plus détaillé encore dans notre test complet juste ici) : placer des machines pour modifier l'environnement, rééquilibrer les niveaux d'eau, de chaleurs, planter de la végétation et voir l'environnement commencer à prospérer. Une fois la nature rétablie, vous pourrez même voir revenir différents animaux.Ce DLC gratuit propose de nombreux ajouts. Que ce soit dans le nombre de niveaux (logique) mais aussi dans les mécaniques. Nouvelles machines à votre disposition, mais aussi nouveaux animaux seront de la partie. Ainsi, vous pourrez faire des biomes de cactus avec un nouvel équipement, ou encore voir débarquer dans vos biomes éléphants et autres animaux plus habitués aux climats chauds.Chaque nouvelle zone accentue le propos du jeu. Dans l’une des trois maps accessibles, vous devrez réparer les dommages causés par l’exploitation et l’inflammation du pétrole, par exemple. Terra Nil ne cache pas sa volonté écologique, dans son gameplay comme dans de nombreux détails au sein des différentes cartes. Le tout est bien mis en scène et permet de s’interroger tout en tentant de résoudre ces puzzles géants.

Une nouvelle fois, Terra Nil offre une aventure passionnante. Plus difficile que les niveaux originels, ceux du DLC Heatwave donnent un nouveau challenge pour toute personne qui a envie de reverdir le monde et de se creuser la tête sur comment faire.

