Impressions de Little Nightmares III : on frissonne mais on se rassure maintenant à deux !

L’horreur à la foire ou la foire aux horreurs

Un jeu d’horreur, d’aventure mais aussi d’énigmes

Un jeu taillé pour la coopération

Lors de l’exploration de deux heures du jeu qui nous a été offerte, nous avons pu parcourir les allées, souterrains et maisons d’une gigantesque foire angoissante, au cœur du monde du Nulle-Part. Alors que les deux petits Alone et Low tentent de survivre, les Résidents, Bébé monstrueux et autres marionnettes inquiétantes rodent et déambulent, conférant au titre toute son atmosphère effrayante qui fait le renom de la licence.Déambulation par essence nocturne, cette foire ténébreuse, pluvieuse et tapie dans l’obscurité propose aux joueurs d’avancer entre des tableaux qui découpent le jeu en mini-scènes de parfait petit théâtre des horreurs où le seul objectif principal est la survie.La menace est en effet omniprésente, chaque être rencontré est un danger qui n’attend qu’une chose, vous dévorer. Le décor traversé n’est pas forcément plus rassurant non plus car gaz mortel ou flammes ravageuses sont de la partie et menacent le binôme que l’on contrôle.Après un dessin si noir vous vous demanderez si la réalisation est convaincante et bien sans aucun doute, le titre parvient à merveille à instiller cette inquiétude, tout en réussissant à sublimer certains passages. Les jeux de lumière jouent pour beaucoup dans les rendus spectaculaires de certains environnements, en particulier lors de scènes en extérieur où les protagonistes sont éclairés par la seule lune qui décline toutes les nuances des noirs, des gris et des argentés.Les dessins en 3D des personnages sont également remarquables tant ils parviennent à communiquer les émotions fortes du titre comme le dégoût, la révulsion et en même temps une certaine fascination morbide pour des détails sadiques. On laisse le soin de découvrir aux plus intéressés les expériences macabres menées sur certains visiteurs de la foire et auxquelles le petit duo que l’on contrôle est obligé d’assister en toute impuissance.L’impuissance des protagonistes est un des principaux sentiments qui émanent des deux personnages mais aussi du joueur qui les incarne. En effet, seulement armés d’un petit arc et d’une clef à molette, la voie du combat, de l’affrontement ou du passage en force s’avèrent bien souvent impossibles. Les solutions sont davantage à chercher dans la prudence, la discrétion et la réflexion, le jeu mettant à l’épreuve autant notre sang-froid que notre esprit.Si le caractère horrifique du jeu est la première chose qui se remarque en commençant l’aventure, les énigmes et la réflexion sont les caractéristiques principales qui marquent le gameplay.En effet l’aventure se déroule dans un défilement principalement en 2D, entre des espaces clos dont la sortie est dissimulée ou bloquée par une menace, exigeant du joueur de résoudre un problème, parfois complexe, pour y parvenir. Utilisant alors les codes à la fois de la plateforme mais aussi de la logique, du bon sens, ainsi que certains mécanismes récurrents que l’on comprend rapidement, le joueur doit rester sur ses gardes et faire preuve d’un bon sens du timing pour avancer.La mort est loin d’être rare et le titre en a conscience car il mise énormément sur le principe du die & retry grâce à son système de check point fréquent qui permet de recommencer un passage sans avoir à refaire beaucoup de choses.Nous pourrions être tentés de poser un bémol quant à la qualité de certaines scènes de plateforme du jeu, le contrôle des personnages souffrant d’un petit côté laborieux. Une très légère inertie peut parfois s’avérer frustrante dans certains endroits requérant de la vivacité. Ou bien encore le jeu peut également se révéler capricieux dans le timing de certains passages.Il s’avère le plus clair du temps qu’une seule solution soit possible pour résoudre ce qui semble être une impasse, soumettant alors le joueur au bon vouloir du déplacement d’objets ou de mobs calibrés avec une précision un peu trop tendue. Nous avons ainsi dû nous y reprendre parfois à plusieurs reprises dans certaines séquences, nous pas parce que nous n’avions pas trouvé la solution à l’énigme mais parce que son exécution impliquait un timing très précis dont n’avions pas nécessairement le contrôle.Heureusement la satisfaction principale en avançant dans le jeu est à chercher dans les mécaniques de coopération qui constituent l’identité majeure du titre.Si nous avons pu essayer le titre en mode un joueur, avec une IA qui contrôlait Low, tandis que nous avions le contrôle d’Alone, il s’avère que le plaisir principal de ce jeu tient à sa dimension coopérative. Il est à noter que ce mode multijoueur est uniquement disponible en ligne, chaque joueur ne pouvant jouer que sur sa console et sa copie du jeu, le titre n’offrant pas d’option d'écran splitté.Parcourir le jeu à deux impose en premier lieu une parfaite communication entre les deux joueurs. En effet la découverte et la prise en main des personnages, des codes de l’environnement et des actions possibles en jeu sont très progressives. Sans être avare en conseils ou rappels quant aux quelques commandes, le titre laisse la liberté aux joueurs d’explorer et de réfléchir face à chaque dilemme.Le niveau requis est assez hétéroclite car si certaines solutions peuvent sauter aux yeux, d’autres en revanche imposent de se mettre à la place des enfants que l’on incarne et qui s’avèrent être bien petits face au monde de géants menaçants qui les entoure.Frôlant parfois la frustration à certains moments où les scènes de mort s’enchaînent à répétition, nous nous sommes tout de même laissés emporter par le défi proposé. Certains passages très haletants en particulier où la vie d’un deux personnage repose entièrement sur la dextérité et la rapidité de l’autre permettent à chaque joueur de se sentir important et acteur de son aventure.L’environnement terrifiant ne vient d’ailleurs qu’amplifier la bonne coopération entre les joueurs, comme nous avons pu le vivre en binôme lors de notre session où il est parfois plutôt rassurant de traverser certains passages particulièrement repoussants et inquiétants à deux.