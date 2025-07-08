[Indie World] : Neverway, un action RPG horreur à suivre pour 2026

Avec Neverway, on tape dans la crème du développement indépendant avec sur la carte de visite du beau monde autour du berceau du futur nouveau né. Le développeur Coldblood Inc. réunit ainsi l'artiste Pedro Medeiros à qui l'on doit Celeste, Towerfall, travaillant ici comme co-directeur sur Neverway, Isadora Sophia (ex Microsoft, qui a développé un moteur ECS open source construit sur Monogame, personnalisé pour ce jeu appelé Murder Engine), et le compositeur Disasterpeace (Fez, Hyper Light Drifter), ainsi que la responsable de la communauté de Celeste, Heidy Motta. Des personnes d'une bonne expérience qui nous ont régalés par le passé, avec cette fois un titre très étrange, piochant avec bonheur dans les meilleurs potions de jeux (Stardew Valley, Legend of Zelda: A Link to the Past, un zeste de Mother), le tout dans une ambiance assez lugubre.

Voici le pitch : "Après avoir quitté un travail sans perspectives, Fiona prend un nouveau départ à la campagne pour devenir fermière. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle rencontrerait un dieu mort et qu'elle en deviendrait l'avatar immortelle. Faites-vous des amis, affrontez des horreurs et payez vos dettes dans ce RPG cauchemardesque de simulation de vie."

Notre journée est cadencée selon les trois temps matin, après-midi, soir. Fiona peut classiquement créer des objets, aménager sa ferme, cultiver, pêcher, préparer des repas comme n'importe quel jeu de simulation de ferme, avec la contrainte de rembourser son crédit immobilier en payant à échéance fixe ses hypothèques. Fiona aura l'occasion de croiser la route de 10 personnages, chacun ayant son passé et ses petits secrets à découvrir, avec la possibilité de s'en faire des amis, de créer des liens sentimentaux, ou de les tromper afin d'améliorer ses possibilités d'actions et ses compétences, utiles lors de combats rythmés en vue de dessus. Fiona va en effet trouver une épée pour explorer et se battre dans le Neverway, une sorte de réalité alternative qui s'immisce dans sa vie et ses pensées.

Mais le designer Pedro Medeiros a insufflé une identité visuelle assez forte en pixel art en proposant une palette presque monochrome, ce choix pouvant diviser en 2025 auprès des joueurs qui apprécient les graphismes plus colorés. L'histoire est entrecoupée de cinématiques dynamiques et on bascule peu à peu dans une ambiance oppressante, certains décors du Neverway devenant de plus en plus terrifiants. Le titre étant bien suivi par la communauté Steam, c'est donc une bonne nouvelle de le voir annoncé sur Nintendo Switch 1 (et compatible sur Switch 2) pour une sortie courant 2026. Seul hic pour le moment, pas de version française prévue pour le moment mais cela peut bouger assez vite d'ici la sortie du titre.





Neverway - Indie World Showcase 8.7.2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube





