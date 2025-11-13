Red Dead Redemption débarque sur Switch 2 avec 60 fps et l’extension Undead Nightmare
Le classique de Rockstar arrive sur Nintendo Switch 2 dès le 2 décembre avec des améliorations techniques et une mise à jour gratuite pour les possesseurs sur Switch. La rumeur de ce matin était donc bien fondée !News
Cerise sur le cactus : cette version inclura également l’extension Undead Nightmare et tout le contenu bonus de l’édition Game of the Year. Voici la bande-annonce officielle :
Une nouvelle vie pour John Marston… à 60 images par secondeSur Nintendo Switch 2, Red Dead Redemption proposera une expérience fluide à 60 fps, avec prise en charge du HDR, du DLSS et même des contrôles à la souris. Côté contenu, rien ne manquera à cette édition : on retrouvera l’histoire solo complète de John Marston tentant d’échapper à son passé sanglant, mais aussi le fameux mode zombie Undead Nightmare, où l’Ouest sauvage devient un terrain de chasse pour morts-vivants.
Pour les joueuses et joueurs ayant déjà acheté le jeu sur Nintendo Switch première du nom, la bonne nouvelle, c’est que la mise à niveau vers la version Switch 2 sera... gratuite, avec transfert de sauvegarde inclus. Pratique pour reprendre son périple là où on l’avait laissé ! C'est vraiment généreux de la part de Rockstar de proposer cette mise à niveau gratuite !
Une sortie élargie sur toutes les plateformes… même NetflixBon, vous pouviez penser que la sortie serait exclusive, ce 5 décembre, à la nouvelle machine de Nintendo. Mais il n'en est rien car en plus de la Switch 2, Red Dead Redemption fera aussi son retour sur PS5, Xbox Series, iOS et Android, avec également une version intégrée dans l’abonnement Netflix sur mobile.
À noter que Rockstar s’est associé à Double Eleven et Cast Iron Games pour cette nouvelle édition, afin de proposer une version peaufinée sur toutes les machines, y compris la Switch 2. Une intégration dans la bibliothèque GTA+ est également prévue pour les joueuses et joueurs abonnés.
Un monde ouvert à (re)découvrir sur NintendoCe portage de Red Dead Redemption sur Switch 2 marque une nouvelle étape dans l’ouverture de la machine aux jeux plus matures. Après The Witcher 3 ou Doom Eternal sur Switch 1, c’est désormais le Far West de Rockstar qui rejoint la danse, avec des performances enfin à la hauteur. On sait que dans l'équipe, plus d'un fan de RDR se réjouit de pouvoir retrouver le jeu dans cette version quelque peu ultime, sur Switch 2 !
On reste curieux de voir comment cette version tournera en pratique, mais sur le papier, tout semble réuni pour que l’expérience soit optimale sur la nouvelle console hybride de Nintendo. De quoi redonner envie à celles et ceux qui n’ont jamais mis les pieds à Blackwater… ou qui veulent simplement revoir les choses sous un angle plus morbide avec l’extension zombie.
