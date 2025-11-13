Kirby's Dream Buffet rejoint Nintendo Music

Les gourmandises de Kirby sur Nintendo Music

Une sélection aux petits oignons

Nintendo a-t-il fait de novembre son Kirbyvember ? Avec la sortie imminente du jeu Kirby Air Riders le 20 novembre prochain sur Switch 2, un autre jeu de la licence est à l’honneur aujourd’hui : Kirby’s Dream Buffet ! Les musiques du jeu sorti sur Switch en 2022 viennent tout juste de rejoindre l’application Nintendo Music pour notre plus grand bonheur.Les 42 morceaux ajoutés sont très bienvenus car ils sont à la fois une sélection parmi les meilleurs titres de la franchise remixés pour l’occasion et sont accompagnés de morceaux propres au titre qu’on vous invite à aller écouter.Gourmandise pour les yeux, succulent à jouer (et jusqu’au 100% pour votre serviteur tant le jeu est une réussite grâce à la réunion de deux passions que sont Kirby et les bons petits plats, que demander de plus ?!) les musiques de Kirby’s Dream Buffet sont également irrésistibles à écouter, très rythmées et réduisant toute morosité à néant !