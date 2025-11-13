Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Moyenne de 3,0 - 1 note

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 1 ajout, et vous ?
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Kirby's Dream Buffet Disponible sur Switch depuis le 17/08/2022
News Kirby's Dream Buffet (Switch)

Kirby's Dream Buffet rejoint Nintendo Music

Vous allez avoir du sucre plein les oreilles, rendez-vous sur l'app Nintendo Music pour écouter l'ost du jeu Kirby le plus gourmand !

News

Les gourmandises de Kirby sur Nintendo Music

Nintendo a-t-il fait de novembre son Kirbyvember ? Avec la sortie imminente du jeu Kirby Air Riders le 20 novembre prochain sur Switch 2, un autre jeu de la licence est à l’honneur aujourd’hui : Kirby’s Dream Buffet ! Les musiques du jeu sorti sur Switch en 2022 viennent tout juste de rejoindre l’application Nintendo Music pour notre plus grand bonheur.

Une sélection aux petits oignons

Les 42 morceaux ajoutés sont très bienvenus car ils sont à la fois une sélection parmi les meilleurs titres de la franchise remixés pour l’occasion et sont accompagnés de morceaux propres au titre qu’on vous invite à aller écouter.
Gourmandise pour les yeux, succulent à jouer (et jusqu’au 100% pour votre serviteur tant le jeu est une réussite grâce à la réunion de deux passions que sont Kirby et les bons petits plats, que demander de plus ?!) les musiques de Kirby’s Dream Buffet sont également irrésistibles à écouter, très rythmées et réduisant toute morosité à néant !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil